Diretta super-G femminile Val d’Isère/ Streaming video Rai: ancora grande Italia?

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE VAL D’ISÈRE: ITALIA ANCORA PROTAGONISTA?

Alle ore 11:00 di domenica 19 dicembre il super-G femminile di Val d’Isère ci terrà compagnia per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino: un’altra gara nella quale la speranza è che l’Italia sia grande protagonista, dopo i fasti raccolti nelle ultime prove adesso il tricolore potrebbe nuovamente sventolare. Siamo sulla Oreiller-Killy, tracciato diverso rispetto a quello sul quale gli uomini hanno affrontato settimana scorsa le prove tecniche; qui si tratta ancora di velocità, dopo la discesa del sabato avremo dunque questo super-G e poi via, subito a Courchevel per un doppio gigante.

La diretta del super-G di Val d’Isère è particolarmente importante, perché come detto le nostre atlete ci arrivano in uno stato di forma straordinario e perché nella classifica generale di Coppa del Mondo potrebbero fare un bel passo avanti; tuttavia, ovviamente, bisogna anche stare attenti alla concorrenza, rappresentata in questo momento da una Mikaela Shiffrin che si è presa il podio settimana scorsa, e può ulteriormente incamerare punti utili. Vedremo allora come andranno le cose…

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE VAL D’ISÈRE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta del super-G femminile di Val d’Isère avrà inizio alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport (disponibile anche nella versione “Plus”, numeri 57 e 58 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE VAL D’ISÈRE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del super-G femminile di Val d’Isère inizia dunque nel segno dell’Italia: per il momento il dicembre di Coppa del Mondo è stato assolutamente straordinario per le azzurre. Sofia Goggia ha fatto tripletta a Lake Louise (prima italiana di sempre a vincere tre gare in tre giorni consecutivi) e poi si è presa il quarto podio consecutivo, giungendo seconda nel primo supergigante di St. Moritz alle spalle di Lara Gut. Il giorno seguente, ecco il record storico di Federica Brignone che è stata accompagnata sul podio da Elena Curtoni, capace di ottenere la piazza d’onore davanti alla già citata Shiffrin.

Insomma, se già le stagioni precedenti ci avevano detto di come la valanga azzurra fosse in grande crescita – basti citare la Coppa del Mondo vinta dalla Brignone, del resto – il finale di 2021 ci sta consegnando un’Italia straordinaria protagonista delle gare di velocità (per il momento le discipline tecniche sono un’altra cosa) e allora la speranza è che anche nel super-G di Val d’Isère si possa continuare su questa falsariga, la risposta la fornirà la Oreiller-Killy tra poco quando si comincerà a gareggiare…



