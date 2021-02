Diretta super-G Garmisch/ Streaming video Rai: siamo sulla Kandahar (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: AAMODT KILDE PER IL RILANCIO

Alle ore 11:30 di sabato 6 febbraio scatta il super-G maschile di Garmisch: nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino che fa tappa in Germania sulla mitica Kandahar, per la seconda di due giornate che ci condurranno verso i Mondiali. Dopo la discesa occorsa ieri, ecco che saranno sempre gli specialisti della velocità i protagonisti, e davvero impazza la lotta per la coppetta di specialità: l’ultimo super-G, quello di Kitzbuhel, lo ha vinto Vincent Kriechmayr che ha inflitto un duro colpo ai suoi avversari prendendosi il comando della classifica, ma i piazzamenti hanno comunque consentito a Mauro Caviezel (che invece si era imposto in Val d’Isère) di rimanere in scia e provare a dare fastidio all’austriaco.

Il terzo incomodo potrebbe essere Aleksander Aamodt Kilde, ma a dire il vero sono tanti gli sciatori che potrebbero prendersi la vittoria o comunque salire sul podio; magari anche gli italiani, pur se bisogna dire che in questa stagione la bandiera tricolore non ha ancora sventolato sotto i cieli di Coppa del Mondo (almeno a livello maschile) e dunque speriamo che nella diretta del super-G di Garmisch possa esserci maggiore gloria per i nostri rappresentanti. Aspettando che la gara prenda il via, possiamo sicuramente fare qualche analisi circa la gara, quello che potremmo aspettarci sulla Kandahar e le situazioni della classifica con le quali si arriva a questo fine settimana.

DIRETTA SUPER-G GARMISCH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Sono due le modalità con cui poter seguire la diretta tv del super-G di Garmisch: la prima è quella della televisione di stato, sul canale Rai Sport + HD che garantirà anche approfondimenti da studio e la mobilità attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Il secondo è su Eurosport: anche in questo caso il canale è presente sul vostro televisore, inoltre sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player potrete seguire la gara anche in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili possiamo invece rimandare al portale della federazione internazionale di sci, all’indirizzo www.fis-ski.com. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: RISULTATI E CONTESTO

Non è affatto scontato l’esito del super-G di Garmisch, perché al momento la situazione di classifica è poco delineata e in stagione abbiamo già visto parecchie sorprese. Come detto comanda Vincent Kriechmayr, ma sono appena 16 i punti di vantaggio su un Caviezel che ha tutte le intenzioni di prendersi quantomeno la coppetta di specialità. Per entrambi, fuori dalla Top Ten della graduatoria generale di Coppa del Mondo, vincere la sfera di cristallo è ormai un’impresa impossibile e allora bisognerà se non altro provare a fare la differenza con la disciplina. È invece del tutto interessato al bersaglio grosso Aamodt Kilde, che sogna la doppietta ma deve fare i conti con un grande ritardo: in questo momento Alexis Pinturault precede il norvegese di 258 punti, dunque nelle gare di velocità il campione in carica dovrà provare a fare il vuoto e prendersi quanti più punti possibile per limitare il margine e arrivare poi a giocarsela. Tra poco si gareggia, vedremo allora quello che succederà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA