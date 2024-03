Diretta super-G Kvitfjell/ Lara Gut-Behrami per blindare la coppa! (CdM sci, oggi 3 marzo 2024)

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: L’ITALIA SPERA!

La diretta del super-G di Kvitfjell completerà il weekend norvegese della Coppa del Mondo di sci femminile 2023-2024, sulla Olympiabakken si disputano due super-G a causa del maltempo che sia giovedì sia venerdì aveva impedito la disputa delle necessarie prove per la discesa. Lara Gut-Behrami ha di fatto in mano la Coppa del Mondo generale, mentre resta molto aperto il discorso per la Coppa di super-G, in particolare grazie a una splendida Cornelia Huetter, l’austriaca che è stata seconda nella gara di ieri vinta proprio da Gut-Behrami, che ha portato da 5 a 25 i suoi punti di vantaggio, ma con 200 ancora in palio fra oggi e le Finali di Saalbach.

Ieri invece è stata sfortunata la nostra Federica Brignone, che con soli 31/100 di ritardo si è ritrovata al sesto posto, perdendo così moltissimi punti rispetto alle due rivali. Adesso Brignone è 94 punti dietro alla scatenata svizzera, la missione è ancora possibile ma di certo già da oggi servirà fare tutto per bene, in particolare nel tratto finale della pista, che ieri è stato fatale per le speranze per la vincitrice della Coppa 2020. In ogni caso, con queste premesse sarà imperdibile l’appuntamento con l’atto secondo della diretta del super-G di Kvitfjell, di cui adesso illustriamo tutte le informazioni utili.

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Kvitfjell avrà inizio alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due per quanto riguarda la tv di Stato che concede alle nostre ragazze la ribalta di un canale generalista, come di solito soprattutto per le gare in Italia, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Kvitfjell, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SUPER-G DI KVITFJELL

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta del super-G di Kvitfjell, dobbiamo ricordare che nella specialità mancano a questo punto due gare: appena settimana scorsa erano stati cancellati i due super-G che erano in programma al Passo San Pellegrino, ma almeno uno è stato recuperato ieri. Federica Brignone ci arriva molto bene, la prestazione di ieri infatti è stata comunque di ottimo livello e limando qualche dettaglio si potrebbe puntare anche al bersaglio grosso. Quanto a Marta Bassino, questa pista sembra invece più ostica per la piemontese; abbiamo comunque diverse Azzurre competitive e fra loro spendiamo volentieri una citazione per la crescita di Teresa Runggaldier.

Tra le avversarie, ovviamente in prima linea ci sono Lara Gut-Behrami e Cornelia Huetter, che abbiamo già citato e sono d’altronde la prima e la seconda sia nella classifica di specialità del super-G, sia nell’ordine d’arrivo di ieri. Globalmente l’Austria è la Nazionale di riferimento, anche grazie a Mirjam Puchner che ieri è stata terza e Stephanie Venier, che si è esaltata di recente con la vittoria a Crans Montana. Insomma, ci sono moltissimi motivi per seguire con la massima attenzione la diretta del super-G di Kvitfjell…











