DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: SI COMINCIA!

La diretta super-G Kvitfjell sta finalmente per farci compagnia per questa domenica, dunque ultimo appuntamento con questa specialità in Coppa del Mondo prima delle finali nella Sun Valley. Sulla Olympiabakken il super-G è di casa dall’inizio degli anni Novanta, e questa è la pista sulla quale nel 1994 si sono svolte le gare per le Olimpiadi invernali di Lillehammer: la medaglia d’oro nella specialità se la prese il tedesco Markus Wasmeier e per la Norvegia ci fu “solo” il bronzo di Kjetil Andrè Aamodt, il primo di sempre a festeggiare sulla Olympiabakken con la vittoria dell’anno precedente. Il 1995 invece aveva sorriso all’Italia con Werner Perathoner, cinque anni dopo trionfo di Kristian Ghedina e nel 2002 altro timbro tricolore con Alessandro Fattori.

Peter Fill, nel 2017, l’ultimo azzurro a vincere il super-G Kvitfjell in mezzo al dominio della Norvegia: ben cinque i successi di Kjetil Jansrud, uno per Aksel Lund Svindal mentre due anni fa a festeggiare era stato Aleksander Aamodt Kilde, purtroppo ancora ai box a causa del bruttissimo infortunio subito lo scorso anno. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di lasciar parlare tutti i protagonisti di una gara che per l’ennesima volta negli ultimi anni può incoronare Marco Odermatt ma in cui speriamo in un’ottima Italia, le emozioni della diretta super-G Kvitfjell stanno per arrivare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SUPER-G KVITFJELL IN STREAMING VIDEO TV

Saremo ancora su Rai Due per seguire la diretta super-G Kvitfjell, ma naturalmente anche su Eurosport per gli abbonati al satellite; la diretta streaming video verrà garantita sia da Rai Play (sito e applicazione) che dalla piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SUPER-G KVITFJELL

SUPER-G KVITFJELL: SI CONCLUDE IL WEEKEND!

La diretta super-G Kvitfjell chiude il fine settimana sulla Olympiabakken, con la terza gara nella località norvegese per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: domenica 9 marzo si comincia alle ore 10:30 e speriamo naturalmente in una gara appassionante, nella quale c’è un grande favorito che, tanto per cambiare, è Marco Odermatt. Lo svizzero che si è già preso la quarta Coppa del Mondo è molto vicino anche alla coppetta di specialità, e a questo bisogna aggiungere che il super-G rappresenta l’unica gara nella quale sia riuscito ad andare a medaglia ai Mondiali, vincendo tra l’altro l’oro con una prova assolutamente dominata.

La concorrenza per Odermatt, in questo momento, è rappresentata dai connazionali: come già detto in occasione delle due discese, Franjo Von Allmen e Alexis Monney hanno fatto un bel salto di qualità in questa stagione e dunque possono provare a mettergli i bastoni tra le ruote, tuttavia è giusto ricordare che il secondo posto nella classifica del supergigante è in mano a Mattia Casse che dunque proverà a confermare questo ottimo posizionamento. Non resta che stare a vedere cosa succederà nel corso della diretta super-G Kvitfjell, perché già tra poche ore sulla Olympiabakken sarà il tempo di aprire le danze in Coppa del Mondo.

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: ODERMATT PER LA COPPETTA

Per quanto riguarda la diretta super-G Kvitfjell bisogna iniziare a fare i calcoli, visto che questa prova sulla Olympiabakken è la penultima di specialità in Coppa del Mondo: avremo poi soltanto il supergigante nelle finali della Sun Valley, di conseguenza i punti rimasti a disposizione sono 200 e questo taglia fuori chiunque ad eccezione di Casse, perché già Vincent Kriechmayr si trova a 205 lunghezze di distanza da Odermatt. Il quale però è sostanzialmente irraggiungibile anche per l’azzurro: Casse si è presentato a Kvitfjell con un distacco di 181 punti dal leader, questo ci dice che, se anche dovesse vincere con lo zero del rivale, il margine da recuperare nel super-G della Sun Valley resterebbe di 81 punti.

Insomma: per ottenere la coppetta di specialità Casse dovrebbe vincere entrambe le gare rimaste e Odermatt non dovrebbe fare più di 19 totali, siamo davvero in uno scenario quasi fantascientifico per quanto si è visto fino a questo momento, la realtà è che a Odermatt basta centrare oggi il dodicesimo posto per portare a casa la coppetta. Il che non significa ovviamente che Casse non abbia il diritto di provarci o che la diretta super-G Kvitfjell sarà meno entusiasmante, i protagonisti che possono fare bene sono tanti e tra questi anche gli altri italiani Dominik Paris e Giovanni Franzoni.