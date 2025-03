DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: FEDERICA BRIGNONE IN TESTA!

Federica Brignone non sbaglia più: la milanese è al comando del super-G Kvitfjell e dunque si appresta a vincere l’ennesima gara di una stagione trionfale, avvicinandosi sensibilmente alla seconda Coppa del Mondo in carriera. Straordinaria la Brignone che, sciando in 1’30’’11, è riuscita a rimanere davanti a Lara Gut-Behrami per appena sei centesimi: si fossero invertite le posizioni sarebbe stata comunque una giornata positiva per l’azzurra, in questo modo diventa addirittura trionfale perché adesso i punti di vantaggio sulla svizzera diventano 251. Al terzo posto c’è Sofia Goggia, che potrebbe portare a casa il podio: ottima prova anche di una bergamasca in netta crescita.

La nostra Elena Curtoni invece è scalata in ottava posizione, niente da fare per Marta Bassino che prosegue nella sua annata complicata e non è riuscita a vedere il traguardo. Tra le giovani, nella diretta super-G Kvitfjell, da segnalare il buon quarto posto di Alice Robinson che si è piazzata davanti a Kajsa Vickoff Lie per cinque centesimi. Proseguiamo per scoprire cosa ancora succederà nella diretta super-G Kvitfjell, sperando che non arrivino brutte sorprese per Federica Brignone e Sofia Goggia. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G KVITFJELL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Anche oggi sarà Rai 2 il punto di riferimento in chiaro dove seguire la diretta super-G Kvitfjell in tv, al pari di Eurosport per gli abbonati, con Raiplay e Discovery + (più i servizi collegati) quindi per la diretta streaming video.

SUPER-G KVITFJELL: SI COMINCIA!

La diretta super-G Kvitfjell ci proporrà una gara che è andata in scena per ben quattro volte nelle ultime due stagioni in campo femminile: a marzo 2023 avevamo un weekend di tre giorni con doppio super-G, nel primo vinse Cornelia Huetter davanti alla nostra Elena Curtoni con Lara Gut al terzo posto, mentre il secondo fu caratterizzato da condizioni mutevoli che infine fecero felice solo l’Austria, grazie al successo di Nina Ortlieb davanti a Stephanie Venier e Franziska Gritsch.

L’anno scorso invece il maltempo impedì le prove di discesa, per crisi disputarono due super-G: al sabato vinse Lara Gut davanti a Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, mentre alla domenica ecco il bellissimo successo di Federica Brignone davanti a Gut ed Ester Ledecka. La ticinese quindi è praticamente abbonata al podio nel super-G in Norvegia, ma la vittoria di Brignone ci ricorda che anche Fede può farci divertire parecchio. Meglio allora non fare troppi calcoli e goderci una meravigliosa domenica con la diretta super-G Kvitfjell! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER-G KVITFJELL: BRIGNONE E GUT A CONFRONTO!

Con la diretta super-G Kvitfjell si completa oggi, domenica 2 marzo 2025, il bellissimo weekend norvegese per la Coppa del Mondo di sci femminile. La fine della stagione si avvicina sempre più, oggi in copertina ci sono (anche più del solito) Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, anche perché il super-G è la specialità nella quale la ticinese guida la classifica con la nostra figlia d’arte a inseguirla – senza naturalmente dimenticare che al terzo posto in agguato c’è una certa Sofia Goggia, l’altra stella del nostro sci alpino. Insomma, la diretta super-G Kvitfjell potrebbe mettere a confronto in maniera ancora più esplicito le due grandi pretendenti alla classifica generale.

La sfida per la Coppa di super-G ne sarà una conseguenza, anche se naturalmente entrambe cercheranno anche di conquistare la cosiddetta “Coppetta”. Il super-G sicuramente è stata la migliore specialità in questa stagione per Lara Gut, che ha vinto a Garmisch ed è stata tre volte seconda e una volta quinta nei restanti appuntamenti andati in scena fino a questo momento.

Federica Brignone comunque risponde con una continuità altrettanto significativa: una vittoria a Cortina d’Ampezzo, due terzi e due quinti posti, ai quali aggiungere la medaglia d’argento ai Mondiali di Saalbach, dove si è imposta un po’ a sorpresa l’austriaca Stephanie Venier, che potrà naturalmente essere una delle outsider anche nella diretta super-G Kvitfjell.

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: SOFIA GOGGIA E LE ALTRE AZZURRE

Dato lo spazio che si meritano a Federica Brignone e Lara Gut-Behrami e citata pure Emma Aicher, attesissima dopo due discese straordinarie, va detto che la diretta super-G Kvitfjell potrà mettere in evidenza parecchie Azzurre.

Abbiamo già fatto il nome di Sofia Goggia, che ci ha regalato in particolare la perla del successo a Beaver Creek nel weekend del rientro dopo l’infortunio, poi per la bergamasca ci sono stati anche un terzo, un quarto e un settimo posto, con l’unica delusione in occasione dell’uscita di scena a Sankt Anton, in un weekend da zero punti che avrebbe potuto mettere anche Sofia Goggia in corsa per la Coppa generale con un esito diverso.

Ma non è tutto, perché in super-G sono come minimo cinque le Azzurre da seguire con attenzione e allora dobbiamo nominare anche Elena Curtoni, Laura Pirovano e Marta Bassino come nomi da tenere presenti nella diretta super-G Kvitfjell, in particolare Curtoni che è stata due volte quarta a Sankt Moritz e Cortina d’Ampezzo e quindi insegue il podio in quella che possiamo certamente considerare come la sua specialità preferita. Tutto questo senza negare però che il nuovo duello Brignone-Gut per la Coppa del Mondo sarà naturalmente al centro di tutta la nostra attenzione dalla Norvegia…