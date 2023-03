Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video Rai: grandi speranze azzurre! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: TERMINA IL WEEKEND NORVEGESE!

Il super-G femminile di Kvitfjell chiude il programma del weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino: si gareggia alle ore 10:30 di domenica 5 marzo sulla mitica Olympiabakken, la pista che ormai 29 anni fa ha ospitato alcune gare delle Olimpiadi invernali di Lillehammer. Sappiamo che si tratta del secondo supergigante in tre giorni, il primo è stato venerdì mentre ieri abbiamo assistito alla discesa. La diretta del super-G di Kvitfjell non vedrà però al via la nostra Marta Bassino, che ha vinto lo splendido oro mondiale ma, colpita dal dramma della morte della cognata, non sarà presente in Norvegia.

Al netto dell’assenza della Bassino tuttavia bisognerà osservare con attenzione soprattutto Elena Curtoni, che è stata al comando della classifica di specialità e che è in corsa esattamente come Federica Brignone. L’Italia insomma sarà protagonista, almeno sulla carta, sull’Olympiabakken con la speranza di vittoria e magari podio plurimo: tra poco la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino prenderà il via e noi ovviamente non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, per le nostre rappresentanti e per tutte le altre atlete al cancelletto di partenza.

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G di Kvitfjell sarà affidata come sempre alla televisione di stato: per la gara della domenica l’appuntamento sarà su Rai Due (con replica su Rai Sport + HD circa un’ora più tardi) ma comunque una visione in chiaro per tutti, con la possibilità di assistere all’evento anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app sugli apparecchi mobili. Ricordiamo poi che le gare di Coppa del Mondo di sci alpino vengono trasmesse anche su Eurosport: in questo caso l’accesso sarà consentito ai soli abbonati alla televisione satellitare, che troveranno il canale al numero 210 del decoder di Sky. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G KVITFJELL SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL : SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del super-G di Kvtifjell ci consente dunque di parlare delle nostre azzurre: Marta Bassino è la campionessa del mondo in carica ma purtroppo salterà questo weekend, Elena Curtoni a lungo ha comandato la classifica di specialità in Coppa del Mondo ma poi ha avuto un calo che purtroppo le ha impedito di essere competitiva alla rassegna iridata, soprattutto la Curtoni non sale su un podio di super-G dallo scorso 18 dicembre (seconda a Sankt Moritz, alle spalle di Mikaela Shiffrin) e dunque ha perso slancio in una graduatoria nella quale al tempo stesso è salita di colpi Federica Brignone, che a Sankt Anton è stata prima e seconda.

Le principali avversarie delle nostre sciatrici restano le solite Ragnhild Mowinckel, vincitrice dell’ultima prova a Cortina ma solo quinta ai Mondiali, e Lara Gut-Behrami che a Méribel è arrivata sesta, ma che in generale nella specialità rimane una delle migliori del circuito. Ovviamente non si può non considerare Mikaela Shiffrin, ma per quanto riguarda la statunitense bisognerà vedere se, vista la classifica generale di Coppa del Mondo, sarà al via in questo secondo super-G di Kvitfjell…











