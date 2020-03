Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video Rai: Kilde in copertina (Sci)

La Coppa del Mondo di sci ci propone la diretta del super-G di Kvitfjell: oggi, domenica 8 marzo 2020, è un giorno importante perché la situazione è incertissima sia in classifica generale sia per quanto riguarda la Coppa di super-G. Sulle nevi della località norvegese, dove un anno fa vinse Dominik Paris onorando nel migliore dei modi il titolo di campione del Mondo della specialità conquistato ai Mondiali di Are, il nome più atteso è quello del padrone di casa Aleksander Aamodt Kilde, che è l’unico in lotta su entrambi i fronti. In corsa in super-G sono però in cinque, tutti racchiusi in 60 punti dopo la gara di Hinterstoder che ha rimescolato le carte. Con la cancellazione delle Finali di Cortina, questo è l’ultimo super-G dell’anno e di conseguenza per la Coppetta si deciderà tutto già in Norvegia. Di conseguenza, già da oggi a Kvitfjell ogni punto potrebbe essere decisivo, sicuramente per la Coppa di super-G ma forse pure per la generale: si annuncia un finale di stagione emozionante anche se azzoppato, con Kranjska Gora che sarà l’ultimo atto. Dunque adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Kvitfjell.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI KVITFJELL

La diretta del super-G di Kvitfjell avrà inizio alle ore 10.30, quando dunque prenderà il via questo fondamentale evento per la “volata” finale in Coppa del Mondo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del super-G di Kvitfjell, settimo appuntamento della stagione nella specialità, chiama dunque in azione molti protagonisti, ma su tutti Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese, vittorioso a Saalbach, è reduce dalla caduta di Hinterstoder che è stata uno “zero” pesantissimo anche per la Coppetta di specialità. Sulle nevi di casa Kilde è atteso al riscatto immediato, ma la Norvegia può contare anche su un certo Kjetil Jansrud, che in stagione ha vinto a Kitzbuhel e vanta un bilancio pazzesco nella gara sul pendio che fu olimpico a Lillehammer 1994. L’Austria proverà a rovinare la festa dei padroni di casa con Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr. Il campione olimpico in carica di super-G ha vinto ad inizio stagione a Lake Louise, Kriechmayr invece ha fatto festa sulla Saslong in Val Gardena e poi anche a Hinterstoder ed è l’unico finora in grado di vincere due super-G in questa stagione così equilibrata. L’equilibrio è confermato dal fatto che, con cinque vincitori differenti in sei gare, il leader della Coppa di super-G non sia nessuno di loro: guida infatti Mauro Caviezel, il più continuo nel rendimento anche se ancora a caccia della prima vittoria in carriera nel Circo Bianco. La Svizzera punta anche sull’astro nascente Marco Odermatt, capace di vincere a Beaver Creek e tornato su livelli eccellenti dopo l’infortunio che gli ha dimezzato la stagione. Quanto agli azzurri, con il vuoto dell’assenza di Dominik Paris e di Christof Innerhofer, tenuto conto pure del fatto che Peter Fill si è ormai ritirato, speriamo in Emanuele Buzzi ma l’uomo di punta in super-G è sicuramente Mattia Casse, che sta inanellando una serie di risultati di prestigio nella specialità ed infatti si gode un sesto posto che indica alla perfezione la sua grande crescita: che Kvitfjell possa essere la volta buona per cercare il primo podio della carriera in Coppa del Mondo?



