Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video tv: Kilde favorito? CdM sci

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: C’È SPAZIO PER GLI AZZURRI?

La diretta del super-G di Kvitfjell completerà oggi, domenica 6 marzo 2022, il weekend tutto dedicato alla velocità sulle nevi della Norvegia per la Coppa del Mondo di sci maschile, che oggi infatti vedrà l’ultimo super-G prima delle Finali, che potrebbe essere l’occasione perfetta per Aleksander Aamodt Kilde, il quale naturalmente ambisce a conquistare la cosiddetta Coppetta di specialità del super-G davanti al pubblico amico di Kvitfjell, anche se la lotta non sarà facile con inseguitori di lusso.

DIRETTA/ Super-G Lenzerheide: Miradoli ha vinto, Coppa di specialità per Brignone!

Infatti, alle spalle di Kilde nella classifica di specialità ci sono lo svizzero Marco Odermatt e l’austriaco Matthias Mayer: quando a inseguirti sono il leader della Coppa del Mondo generale e il campione olimpico in carica, non si può evidentemente stare del tutto tranquilli. La speranza è che anche gli Azzurri possano ritagliarsi un ruolo da protagonisti, anche se il super-G quest’anno ha dato poche soddisfazioni a Dominik Paris e compagni. In ogni caso, c’è grande attesa per questa gara che potrebbe essere decisiva per il titolo: scopriamo allora tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta del super-G di Kvitfjell.

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE OLIMPIADI 2022/ Lara Gut d'oro, Brignone è settima

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Kvitfjell avrà inizio alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali come sempre di Rai ed Eurosport, cioè oggi Rai Due (canale naturalmente numero 2 del telecomando, ribalta della tv generalista causa contemporaneità con le Paralimpiadi) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Super-G maschile Olimpiadi 2022: oro a Matthias Mayer, male gli italiani

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del super-G di Kvitfjell, abbiamo già presentato i protagonisti più attesi nella specialità. Riflettori puntati in particolare su Aleksander Aamodt Kilde, il norvegese che è meritatamente al comando della Coppa di super-G, dal momento che nelle cinque gare disputate prima delle Olimpiadi ha colto tre vittorie e un secondo posto, per un totale di 380 punti. Per fare festa prima delle Finali di Meribel, dovrebbe naturalmente portare a 100 punti il proprio vantaggio e non sarà facile farlo in particolare nei confronti di Marco Odermatt: troviamo lo svizzero a quota 319 punti, le due vittorie sfuggite a Kilde sono andate entrambe all’elvetico, che d’altronde pensa anche alla Coppa del Mondo generale. C’è poi a quota 290 punti Matthias Mayer, grazie soprattutto a due secondi e un terzo posto: l’austriaco ha vinto il super-G più importante, quello delle Olimpiadi, ma naturalmente vorrebbe fare festa anche in Coppa, anche per rinviare il verdetto sul vincitore.

Per gli italiani invece l’obiettivo nel super-G di Kvitfjell sarà quello di invertire un trend piuttosto negativo, perché in stagione non siamo ancora riusciti a lasciare il segno in questa specialità: un sesto e un settimo posto per Dominik Paris, un nono e un decimo per Mattia Casse e un ottavo per Christof Innerhofer sono stati gli unici squilli di una stagione piuttosto anonima, che ha regalato qualche soddisfazione in più in discesa. La Norvegia saprà restituirci il sorriso in super-G?



© RIPRODUZIONE RISERVATA