DIRETTA SUPER-G LA THUILE: FEDERICA BRIGNONE, LA COPPA È TUA!

Federica Brignone ha praticamente vinto la Coppa del Mondo, la diretta super-G La Thuile, ancora una volta su percorso accorciato, ci ha regalato la notizia più attesa. Fede oggi ha evitato gli errori di ieri, ha messo in pista una prestazione molto pulita e anche con un pizzico di fortuna, perché con il tempo di 57”95 ha preceduto per un solo centesimo Sofia Goggia. In questo momento dunque ci sarebbe una doppietta italiana, per la gara i conti non sono ancora chiusi (manca ad esempio Emma Aicher), ma possiamo fare festa per l’obiettivo principale e magari anche per la Coppa di super-G.

Infatti a soli 5/100 di ritardo c’è Romane Miradoli, la francese che ha firmato la sua miglior gara stagionale, mentre Lara Gut-Behrami è quarta a 35/100, a pari merito con la connazionale Corinne Suter. Questo significa che i punti di differenza sono 382: nelle Finali di Sun Valley ce ne saranno in palio 400, ma Lara Gut dovrebbe vincere tutte le gare (slalom compreso) e Brignone praticamente uscire sempre dalle 15. Insomma, la seconda Coppa del Mondo è vinta per Federica Briognone, che con questo ordine d’arrivo scavalcherebbe Gut anche nella Coppa di super-G, anche se in questo caso per soli 5 punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER-G LA THUILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Come già in occasione della prima gara, la diretta super-G La Thuile in tv sarà su Rai 2 oppure su abbonamento anche su Eurosport, con la diretta streaming video di conseguenza offerta da Rai Play a tutti, oppure su Discovery + e servizi collegati.

VIA ALLA GARA!

Eccoci al cancelletto di partenza per la diretta super-G La Thuile, ci sembra doveroso in questo momento ribadire tutti i punteggi. Nella Coppa del Mondo generale sono 1354 punti per Federica Brignone contro i 1022 per Lara Gut-Behrami, manca quindi davvero solo il sigillo dell’ufficialità per il secondo trionfo in carriera dell’Azzurra dopo quello del 2020. Nella Coppa di super-G si contano invece 515 punti per la svizzera contro i 470 per Federica Brignone, con Sofia Goggia almeno teoricamente ancora in corsa a quota 386 punti.

Sarebbe quindi molto importante riuscire a disputare questa gara, innanzitutto per completare un evento che ha richiesto un lavoro immane in condizioni difficili agli organizzatori, ma naturalmente anche per l’assalto di Federica Brignone pure alla Coppa di specialità, nella quale altrimenti ci sarebbero 45 punti da recuperare a Sun Valley. Oggi però potrebbe essere il giorno di un traguardo ancora più grande, quindi diamo il via alla diretta super-G La Thuile! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FEDERICA BRIGNONE, IL TRAGUARDO SI AVVICINA

La diretta super-G La Thuile potrebbe definitivamente spalancare le porte della gloria a Federica Brignone, ad un passo dal traguardo della Coppa del Mondo di sci. Dopo la prima gara di questo weekend complicato dal meteo, la nostra padrona di casa ha un vantaggio di 332 punti su Lara Gut-Behrami: per l’ufficialità del trionfo servirebbe arrivare a +400, di fatto escludendo lo slalom delle Finali possiamo però dire che basterà un vantaggio di 300 punti per fare festa già oggi. Discorso diverso per la classifica di specialità, infatti nella Coppa di super-G resta davanti la ticinese con 45 punti di vantaggio su Brignone.

Qui dobbiamo aggiungere che il secondo posto di Sofia Goggia nella prima gara sulla pista 3 Franco Berthod lascia ancora in corsa anche la bergamasca, però fra la diretta super-G La Thuile e poi Sun Valley servirebbe un’impresa molto difficile, dal momento che Goggia ha 129 punti di ritardo da Gut e 84 da Brignone. In ogni caso lo spettacolo è sempre assicurato quando scendono in pista le nostre meravigliose campionesse e allora il primo auspicio è che tutto possa svolgersi regolarmente, con la partenza che è fissata anche oggi alle ore 11.00 per il secondo atto della diretta super-G La Thuile.

DIRETTA SUPER-G LA THUILE: EMMA AICHER IN COPERTINA

Senza Emma Aicher sarebbe stata un trionfo italiano la prima diretta super-G La Thuile, ma la tedesca ormai è una realtà e allora bisogna parlare di questo grande talento che abbiamo aspettato per anni ed ora è finalmente esplosa ai massimi livelli, almeno nella velocità. Classe 2003, padre tedesco e mamma svedese, Emma Aicher è cresciuta in Svezia ma poi ha scelto la nazionalità sportiva tedesca. Da circa tre anni se ne parla come di un eccellente talento, che però rischiava di diventare la donna degli errori e delle occasioni sprecate, almeno fino al doppio sesto posto in discesa e super-G ai Mondiali di Saalbach.

Nessuna medaglia, ma una enorme iniezione di fiducia che ha trasformato Emma Aicher, tanto che nelle gare veloci disputate dopo i Mondiali il ruolino di marcia della tedesca è stato impressionante: seconda e poi prima nelle due discese di Kvitfjell, che sono state rispettivamente il primo podio e ovviamente la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, poi il successo anche nel primo super-G di La Thuile. Una rivale molto pericolosa per le campionesse Azzurre, anche perché la carta d’identità è dalla sua parte, ma sicuramente una nuova protagonista che terremo nella dovuta considerazione di nuovo oggi nella diretta super-G La Thuile.