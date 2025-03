DIRETTA SUPER-G LA THUILE: SI COMINCIA

La diretta super-G La Thuile presenta diverse similitudini con cinque anni fa: Federica Brignone al comando della classifica generale, un super-G da disputare e la neve che ci avrebbe messo lo zampino nel weekend in Valle d’Aosta. Per la precisione, il 29 febbraio 2020 si disputò appunto il super-G, che vide la vittoria di Nina Ortlieb (ne approfittiamo per rivolgere un pensiero a questa sfortunata sciatrice austriaca) davanti a Federica Brignone e Corinne Suter, poi il giorno seguente avrebbe dovuto esserci una combinata che però fu cancellata per la troppa neve caduta sulla pista Franco Berthod.

Successivamente sarebbero state cancellate tutte le restanti gare, sopratutto a causa della pandemia: Federica Brignone avrebbe vinto così la sua prima Coppa del Mondo, adesso La Thuile è di nuovo in calendario in una stagione meravigliosa per Fede e adesso sembra che si possa per fortuna scendere in pista con la diretta super-G La Thuile: lo spettacolo è assicurato! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER-G LA THUILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta super-G La Thuile in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 e per gli abbonati anche su Eurosport, una doppia possibilità che si propone anche per la diretta streaming video, tramite Rai Play oppure Discovery + e servizi collegati.

SUPER-G LA THUILE: ECCO FEDERICA BRIGNONE… METEO PERMETTENDO

Sarebbero giorni di festa per la Coppa del Mondo di sci, proprio in casa di Federica Brignone che è ormai ad un passo dal trionfo nella classifica generale e proverà ad aggiungerci fino a un massimo di tre Coppe di specialità, per la diretta super-G La Thuile bisognerà però fare i conti con il maltempo che minaccia di rovinare questo weekend in Valle d’Aosta. Il primo tentativo sarà oggi, giovedì 13 marzo 2025, con orario d’inizio fissato alle ore 11.00, incrociando le dita affinché la gara possa davvero avere luogo.

Di certo è già stata cancellata la discesa libera, che avrebbe richiesto anche almeno un giorno di prove, l’obiettivo è quello di disputare entrambi i super-G fra oggi e sabato: sono tre giorni nei quali si spera di scendere in pista almeno due volte. Chiarito questo, dobbiamo dire che la diretta super-G La Thuile potrebbe essere fondamentale per l’inseguimento di Federica Brignone a Lara Gut-Behrami nella classifica di specialità. In questo momento l’elvetica ha 55 punti di vantaggio con tre gare ancora da disputare, la prima variabile sarà appunto quanti super-G riusciremo a vedere, la certezza è che Brignone ha bisogno di arrivare davanti a Gut per rimontare.

DIRETTA SUPER-G LA THUILE: LA LOTTA PER LA COPPA DI SPECIALITÀ

Per la diretta super-G La Thuile ci siamo permessi di mettere in copertina la Coppa di specialità perché onestamente (pur con tutti gli scongiuri) il vantaggio di 322 punti nella classifica generale sono una meravigliosa ipoteca per Federica Brignone verso la sua seconda Coppa del Mondo dopo quella del 2020. Ecco allora che l’obiettivo potrebbe essere quello di battere Lara Gut-Behrami anche nell’unica specialità nella quale al momento la ticinese è davanti: la vittoria a Kvitfjell ha consentito a Brignone di recuperare 20 punti, Fede vanta due successi contro uno ma Gut in super-G è una “macchina”, con ben quattro secondi che indicano una costanza ai massimi livelli che la pongono in vantaggio almeno per la Coppetta.

Federica Brignone prima della Norvegia aveva vinto già a Cortina d’Ampezzo, poi ha conquistato anche l’argento ai Mondiali e adesso spera nel ribaltone, magari grazie proprio alle gare nella sua Valle d’Aosta, a patto che l’emozione di gareggiare a La Thuile diventi una spinta in più e non una “tremarella”. La Brignone di questa stagione ci ha abituato ai capolavori, quindi è lecito sperarci, senza dimenticare che potenzialmente è ancora in lizza pure Sofia Goggia, che si presenta alla diretta super-G La Thuile con la vittoria di Beaver Creek più due terzi posti nella specialità.