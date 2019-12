Diretta super-G Lake Louise/ Streaming video e tv, Paris è campione del Mondo

La diretta del super-G di Lake Louise completa il weekend della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 nella la località canadese. Lake Louise, rispettando una tradizione ormai consolidata, ospita le prime gare veloci maschili della stagione del Circo Bianco. Ieri abbiamo assistito alla prima discesa, oggi tocca anche al primo super-G a Lake Louise: la pista canadese per gli uomini non è fra le più difficili, ma è comunque il primo banco di prova anche in questa emozionante disciplina, che unisce alla grande velocità anche difficoltà tecniche maggiori rispetto alla discesa, a maggior ragione perché non si disputano prove di super-G nei giorni precedenti. Siamo sicuri che già da oggi i migliori specialisti del mondo ci sapranno regalare un grande spettacolo, con Dominik Paris in primo piano come è giusto che sia per chi della specialità è campione del Mondo in carica e detentore della Coppa di super-G. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Lake Louise.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI LAKE LOUISE

La diretta del super-G di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.15 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.15, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Tra i nomi più attesi per la diretta del super-G di Lake Louise c’è dunque senza ombra di dubbio in copertina Dominik Paris e certamente non per patriottismo: campione del Mondo e detentore della Coppa di specialità, non ci sarebbe bisogno di altro per presentare Dominik. Più in generale, i nomi più attesi sono sostanzialmente gli stessi dei quali vi parlavamo già ieri in vista della discesa, anche se naturalmente qualche piccola differenza rispetto alla libera può essere evidenziata. Ad esempio, in casa Norvegia il super-G è il “regno” di Kjetil Jansrud, vincitore di tre Coppe di specialità nelle ultime cinque stagioni e primo l’anno scorso a Lake Louise, d’altronde Aksel Lund Svindal purtroppo è ormai il passato, dunque il numero 2 norvegese sarà Aleksander Aamodt Kilde. Per l’Austria ecco il campione olimpico Matthias Mayer ma soprattutto Vincent Kriechmayr, nella scorsa stagione principale rivale di Paris per la Coppa di super-G. Mai sottovalutare Beat Feuz, anche se più specialista della discesa, la Svizzera comunque può puntare moltissimo anche su Mauro Caviezel. Tra gli altri azzurri dobbiamo sempre ricordare la pesante assenza di Christof Innerhofer, potremo dunque puntare sul veterano Peter Fill e inoltre su Mattia Casse ed Emanuele Buzzi come possibili spalle per Dominik Paris.



