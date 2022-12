Diretta super-G Lake Louise/ Streaming video Rai: grande Italia, Coppa del Mondo Sci

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: PRIMO APPUNTAMENTO!

La diretta del super-G di Lake Louise segnerà oggi, domenica 4 dicembre 2022, il primo appuntamento con questa specialità nella nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Possiamo dire “finalmente”, perché il super-G esalta in maniera speciale le qualità delle nostre Azzurre, sia in termini di velocità sia dal punto di vista tecnico. Basterebbero alcuni semplici dati per inquadrare la situazione: Federica Brignone è la detentrice della Coppa di specialità, seconda in classifica fu Elena Curtoni mentre il super-G di Lake Louise dell’anno scorso fu vinto da Sofia Goggia, che completò il tris dopo le due discese vinte nei giorni precedenti.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: trionfa Sofia Goggia!

La pista canadese dovrebbe esaltare più la velocità che le qualità tecniche, quindi a Lake Louise la punta di diamante è appunto Sofia Goggia, mentre in altri tipi di tracciati splendono Brignone e Curtoni, ma pure Marta Bassino. Di certo, sempre e comunque nel super-G femminile ci possono essere diverse sciatrici italiane grandi protagoniste e siamo piacevolmente abituati negli ultimi anni anche a podi molto “azzurri”, di conseguenza è facile capire perché adesso sia fondamentale presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Lake Louise.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise video streaming Rai: Sofia Goggia ha vinto!

SUPER-G LAKE LOUISE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Lake Louise avrà inizio alle ore 19.00 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 11.00, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN, anche se sulla Rai dovrebbe trattarsi di una differita dalle ore 22.00, per sovrapposizione di altri eventi.

Diretta/ Gigante Killington streaming: Lara Gut-Behrami vince, Bassino è seconda!

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Lake Louise, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G DI LAKE LOUISE SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITE E AZZURRE

Come si accennava in precedenza, la diretta del super-G di Lake Louise metterà in copertina almeno tre sciatrici azzurre. Federica Brignone ha vinto la Coppa di specialità davanti a Elena Curtoni, mentre Sofia Goggia chiuse al quinto posto ma saltando le ultime tre gare dopo l’infortunio di Cortina, quindi siamo andati davvero vicini alla tripletta e la bergamasca può mettere sul piatto di avere vinto il super-G di Lake Louise dell’anno scorso, oltre che quello in Val d’Isere. Per Federica Brignone ci furono invece le tre vittorie di Sankt Moritz, Zauchensee e Garmisch-Partenkirchen, infine Elena Curtoni vinse proprio la gara di Cortina che purtroppo ricordiamo soprattutto per l’infortunio di Goggia. Il totale parla di sei vittorie su nove gare, ecco perché l’Italia è la nazione da copertina nel super-G femminile.

Potremmo aggiungere che la rivale più pericolosa è a sua volta di madrelingua italiana, perché parliamo naturalmente della ticinese Lara Gut, campionessa olimpica in carica della specialità nella quale in carriera ha conquistato anche tre Coppette, un oro, un argento e un bronzo mondiale e 17 vittorie in gare di Coppa del Mondo. Tra gli altri nomi vanno evidenziate come minimo l’austriaca Mirjam Puchner, terza l’anno scorso dietro Goggia e Gut a Lake Louise, e la rediviva norvegese Ragnhild Mowinckel, ma la curiosità in vista della diretta del super-G di Lake Louise è per scoprire cosa sapranno fare le nostre ragazze…











© RIPRODUZIONE RISERVATA