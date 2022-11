Diretta super-G Lake Louise/ Streaming video Rai: prima stagionale, CdM sci

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: GRANDE ATTESA!

La diretta del super-G di Lake Louise oggi, domenica 27 novembre 2022, sarà il primo atto stagionale in questa specialità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022-2023. L’attesa è molto grande: il super-G di Lake Louise non è fra i più difficili, la facilità del tracciato canadese pesa forse ancora più che in discesa ma lo spettacolo tutto sommato dovrebbe essere garantito proprio perché ogni minimo errore potrebbe fare la differenza, come sempre in super-G con l’incognita dell’assenza di prove – naturalmente nei giorni scorsi tutti hanno sciato in discesa sulla stessa pista Men’s Olympic Downhill di Lake Louise, ma gli angoli sono differenti.

Naturalmente ci sono tutte le incognite che accompagnano il debutto stagionale, almeno nella specialità: i nomi di riferimento sono almeno tre, cioè gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, rispettivamente campione del Mondo e campione olimpico di super-G, poi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che invece è il detentore della Coppa di specialità, mentre fra gli azzurri il nome di spicco resta quello di Dominik Paris. La curiosità per quanto potrà succedere è grande, andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Lake Louise.

SUPER-G LAKE LOUISE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.30 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.30, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN, anche se sulla Rai dovrebbe trattarsi di una differita per sovrapposizione di altri eventi.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Lake Louise, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G DI LAKE LOUISE SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta del super-G di Lake Louise ci offrirà la prima gara della stagione in questa specialità, un appuntamento sempre particolare, a maggior ragione pensando che quest’anno nel lungo weekend canadese erano in calendario addirittura due super-G, sperando di disputarne almeno uno oggi. I nomi da copertina li abbiamo già citati, l’anno scorso per costanza di rendimento il re fu sicuramente Aleksander Aamodt Kilde, che vinse addirittura quattro dei sette super-G in calendario in Coppa del Mondo, anche se alle Olimpiadi fu Matthias Mayer a calare il jolly, cogliendo nel giorno giusto l’unica vittoria stagionale, ma senza rubare nulla perché nei super-G di Coppa ha comunque ottenuto due secondi e altrettanti terzi posti.

Non abbiamo ancora citato lo svizzero Marco Odermatt, che vinse la Coppa del Mondo generale anche grazie ad un ottimo rendimento proprio in questa specialità, perché il fenomenale svizzero raccolse due vittorie e altrettanti secondi posti in super-G, che è una gara perfetta per unire le sue qualità tecniche e la sua velocità. In casa Italia il riferimento numero 1 resta invece sempre Dominik Paris, molto costante ad alto livello pure in super-G anche se la sua ultima vittoria nella specialità risale al marzo 2019 a Soldeu, quando festeggiò anche la Coppetta di specialità poche settimane dopo essere diventato campione del Mondo. L’auspicio è che tra questi assi quello vincente sia il nostro Domme…











