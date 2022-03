Diretta super-G Lenzerheide/ Streaming video tv: Coppa italiana, CdM sci

DIRETTA SUPER-G LENZERHEIDE: BRIGNONE E GOGGIA!

La diretta del super-G di Lenzerheide oggi, sabato 5 marzo 2022, aprirà il weekend femminile per la Coppa del Mondo di sci, che fa tappa in Svizzera per un weekend che propone un bel mix di velocità e tecnica, con il super-G oggi e domani un gigante. L’attesa è grande per il super-G, anche perché in questa specialità abbiamo già una certezza: la Coppetta sarà italiana. Al comando infatti c’è Federica Brignone e con due gare al termine (oggi e alle Finali) ci sono solamente Elena Curtoni e Sofia Goggia (che però non sarà in gara oggi) sotto i 200 punti di ritardo da Brignone, che potrebbe fare festa matematicamente già oggi a Lenzerheide se riuscirà a conservare l’attuale vantaggio di oltre 100 punti su Curtoni.

Certo, c’è un pizzico di rammarico nel pensare che l’unico super-G di tutta la stagione nel quale non ci sono state italiane sul podio è stato proprio quello delle Olimpiadi, con vittoria per Lara Gut. In Cina le caratteristiche tecniche erano sfavorevoli a Curtoni e soprattutto Brignone, sarebbe stata verosimilmente una gara ideale per Goggia, ma come è noto Sofia ha già fatto una grande impresa recuperando per la discesa di qualche giorno dopo. In ogni caso, c’è grande attesa per questa gara che potrebbe essere molto “italiana”: scopriamo allora tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta del super-G di Lenzerheide.

DIRETTA SUPER-G LENZERHEIDE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Lenzerheide avrà inizio alle ore 10.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali come sempre di Rai ed Eurosport, cioè oggi Rai Due (canale naturalmente numero 2 del telecomando, ribalta della tv generalista causa contemporaneità con le Paralimpiadi) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G LENZERHEIDE: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta del super-G di Lenzerheide, abbiamo già accennato al fatto che le nostre Azzurre sono le donne da battere nella specialità. Riflettori puntati in particolare su Federica Brignone, che oggi potrebbe già portare a casa la Coppa di super-G: per chi in carriera ha già vinto le classifiche di gigante e combinata e ovviamente anche la Coppa del Mondo generale, prendersi la Coppetta di specialità pure nel super-G sarebbe la dimostrazione di una completezza con davvero pochi paragoni nel Circo Bianco. In questa stagione Federica Brignone ha vinto in super-G a Sankt Moritz nel mese di dicembre, poi anche ad Altenmarkt ed infine a Garmisch nel mese di gennaio, le Olimpiadi hanno portato una delusione in questa specialità, ma anche l’argento in gigante e il bronzo in combinata, per dichiarare eccezionale la stagione manca solo la Coppetta…

Sofia Goggia avrebbe potuto ambire alla doppietta discesa-Super-G, perché a gennaio aveva dominato anche in questa specialità, ma naturalmente l’infortunio di Cortina ha rimescolato le carte e da quel momento la bergamasca ha pensato soprattutto alla discesa, tanto che oggi sarà assente. Splende però pure Elena Curtoni, vittoriosa proprio a Cortina più un secondo e un terzo posto: l’unica avversaria di Federica Brignone per la Coppetta sarà dunque proprio la valtellinese. Tra le straniere, l’austriaca Tamara Tippler occupa il quarto posto ed è quindi la prima delle “non italiane”, però il nome di spicco è logicamente Lara Gut, campionessa mondiale ed olimpica in carica, alla quale quest’anno è mancata la continuità ma che naturalmente è sempre ai vertici in super-G. Tuttavia, quest’anno la Coppa sarà nostra…

