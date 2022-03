Diretta super-G maschile Courchevel/ Streaming video Rai: tre protagonisti, CdM sci

DIRETTA SUPER-G MASCHILE COURCHEVEL: L’ULTIMO ATTO!

La diretta del super-G maschile di Courchevel sarà questa mattina, giovedì 17 marzo 2022, l’ultimo atto stagionale per quanto riguarda le discipline veloci e il secondo appuntamento degli uomini alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino che quest’anno si disputano in Francia in vista dei Mondiali dell’anno prossimo, che avranno luogo fra Courchevel e Meribel. La Coppa di specialità di super-G è già assegnata ad Aleksander Aamodt Kilde, che sarà logicamente l’uomo più atteso insieme a Marco Odermatt, perché proprio il super-G è stata la specialità nella quale è stato più vivo il duello tra i primi due della classifica generale di Coppa del Mondo, almeno fino al flop dello svizzero in Norvegia che ha spianato la strada a Kilde per la Coppetta.

Le Finali hanno alcune caratteristiche peculiari che è bene ricordare: partecipano ad ogni singola gara solamente i primi 25 della classifica di specialità, ai quali possono aggiungersi se lo desiderano il campione del Mondo juniores e chi ha più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, mentre i punti vengono assegnati solo ai primi 15, in considerazione appunto del ridotto numero di partecipanti. Tenendo presente tutto questo, scopriamo adesso tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta del super-G maschile di Courchevel.

DIRETTA SUPER-G MASCHILE COURCHEVEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G maschile di Courchevel avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando, disponibile anche al numero 5058 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G MASCHILE COURCHEVEL: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta del super-G maschile di Courchevel, dobbiamo dire che questa specialità un po’ trascurata – la gara delle Finali sarà appena il settimo super-G dell’intera stagione di Coppa del Mondo – è stata quella che ha visto lottare più direttamente Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, con il norvegese che ha avuto la meglio per la Coppa di specialità di super-G già con una gara d’anticipo, anche se ciò non è bastato per mettere in dubbio la Coppa del Mondo generale dello svizzero, grazie soprattutto al dominio totale di Odermatt in gigante, dove Kilde non gareggia più dopo l’infortunio. Guai poi naturalmente a sottovalutare Matthias Mayer, sempre costante a livelli altissimi e capace di trovare il guizzo vincente nell’occasione più importante, vincendo l’oro nel super-G delle Olimpiadi di Pechino.

In casa Italia, ancora una volta, la grande speranza si chiama Dominik Paris: questa stagione a dire il vero non è stata esaltante in super-G per il campione altoatesino, che comunque a sprazzi è riuscito ad ottenere buonissimi risultati, su tutti il quarto posto di un paio di settimane fa a Kvitfjell, dunque speriamo in Domme per un guizzo conclusivo. La pista però piace anche a Christof Innerhofer e allora speriamo per lui nella gara che potrebbe essere la migliore della stagione in super-G, mentre purtroppo sarà assente per infortunio Mattia Casse, cioè il terzo Azzurro che si era qualificato per queste Finali di Coppa del Mondo di sci nella specialità.

