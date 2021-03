Diretta super-G maschile Lenzerheide/ Streaming video Rai: Kriechmayr leader

DIRETTA SUPER-G MASCHILE LENZERHEIDE: ODERMATT CI PROVA!

Oggi la velocità sarà ancora protagonista nelle Finali della Coppa del Mondo di sci grazie alla diretta del super-G maschile di Lenzerheide. Con tutte le cautele legate al maltempo di cui già ieri vi abiamo parlato diffusamente per la discesa, ecco che in evidenza oggi ci saranno soprattutto il campione del Mondo in carica Vincent Kriechmayr e lo svizzero Marco Odermatt, che è l’unico che potrebbe ancora soffiargli la Coppa di specialità del super-G. L’austriaco dunque è l’uomo copertina, dal momento che vorrebbe abbinare la Coppa di specialità all’oro iridato per poter affermare senza ombra di dubbio di essere stato il più forte di tutti nel 2020-2021 in super-G, mentre Odermatt pensa soprattutto alla Coppa del Mondo generale, che lo vede in clamorosa rimonta nel duello con Alexis Pinturault nelle ultime settimane. Detto che pure l’Italia potrà dire la sua, perché Dominik Paris e Christof Innerhofer sono due belle carte da giocare, l’auspicio è naturalmente che il maltempo non rovini lo spettacolo. Per ora, possiamo dire che la diretta del super-G maschile di Lenzerheide sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi e appassionati: scopriamo tutto ciò che si deve sapere per vivere al meglio questa gara.

DIRETTA SUPER-G MASCHILE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

DIRETTA SUPER-G MASCHILE LENZERHEIDE: FAVORITI E AZZURRI

Ne abbiamo già accennato: la diretta del super-G maschile di Lenzerheide (maltempo permettendo) vedrà in copertina Vincent Kriechmayr e Marco Odermatt. L’iridato, oltre che a Cortina, ha vinto i super-G disputati in Coppa del Mondo a Kitzbuhel e Garmisch e adesso è davvero ad un passo dalla conquista della Coppa di specialità, dal momento che il suo vantaggio è di 83 punti su Odermatt, il quale dunque dovrà per forza vincere per sperare, ma avrà anche bisogno di Kriechmayr arrivi al massimo quindicesimo. Per Odermatt d’altro canto la Coppa di super-G non è il vero obiettivo: oggi lo svizzero punta al massimo per fare un passo verso la Coppa del Mondo generale, pur senza sottovalutare il francese Alexis Pinturault, uno che pure in super-G sa difendersi benissimo (bronzo a Cortina, per citare un risultato di spicco) ma che sulla carta qualcosa dovrebbe cedere ad Odermatt, soprattutto considerate le rispettive condizioni di forma in questa settimana. Attenzione anche a Matthias Mayer, che è sempre un nome di spicco, mentre vedremo se l’ultima gara stagionale sarà la volta buona per vedere Dominik Paris o Christof Innerhofer sul podio del super-G, ma ricordiamo che per l’Italia ci sarà anche Giovanni Franzoni, in qualità di campione del Mondo juniores: per lui queste Finali di Lenzerheide saranno indimenticabili…

