Diretta super-G maschile/ Mondiali sci Cortina streaming video Rai: Austria leader

DIRETTA SUPER-G MASCHILE MONDIALI SCI CORTINA: ITALIA, TUTTO SU PARIS E INNERHOFER!

Oggi, giovedì 11 febbraio 2021, la diretta del super-G maschile caratterizzerà una giornata importante per i Mondiali di sci Cortina 2021 dal momento che il maltempo ha dettato lo slittamento di un paio di giorni di questa gara. Presentando dunque il super-G maschile, dobbiamo dire che l’Austria sarà senza dubbio la nazione da battere con due assi quali Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, ma che pure l’Italia potrà dire la sua, perché sia Christof Innerhofer sia Dominik Paris sono in crescendo di condizione e dunque non è del tutto impossibile immaginare una difesa vincente del titolo di campione del Mondo di super-G che Paris conquistò due anni fa sulle nevi svedesi di Are, nella precedente edizione dei Mondiali di sci alpino.

Come prima gara iridata per gli uomini a Cortina davvero non c’è male, anche perché il super-G unendo velocità e tecnica è sempre garanzia di spettacolo. Ecco dunque che la diretta del super-G maschile dei Mondiali di sci Cortina 2021 sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi azzurri e appassionati: scopriamo tutto ciò che si deve sapere per vivere al meglio questa gara.

DIRETTA SUPER-G MASCHILE MONDIALI SCI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G maschile dei Mondiali di sci Cortina 2021 vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 13.00, dato che è slittata pure la gara femminile. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per il prestigioso appuntamento dei Mondiali di Cortina la Rai metterà a disposizione anche la ribalta generalista di Rai Tre. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go.

Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di sci di Cortina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G MASCHILE MONDIALI CORTINA: FAVORITI E AZZURRI

Ne abbiamo già accennato: la diretta del super-G maschile dei Mondiali di sci a Cortina vedrà in copertina l’Austria grazie a due pezzi da novanta quali Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer. Il primo ha vinto gli ultimi due super-G disputati, trionfando prima a Kitzbuhel in una gara che per gli austriaci vale forse anche più del Mondiale e poi anche sabato scorso a Garmisch precedendo proprio il connazionale Mayer, che dal canto suo si presenta a Cortina d’Ampezzo essendo secondo sia nella classifica di super-G sia in quella di discesa, dunque accreditato del ruolo di velocista più completo del Circo bianco.

In questa stagione purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno, colpendo in particolare Mauro Caviezel e Aleksander Aamodt Kilde, dunque la Svizzera e la Norvegia si affideranno soprattutto al talento emergente Marco Odermatt per quanto riguarda gli elvetici e al veterano Kjetil Jansrud per i cichinghi. Dulcis in fundo, arriviamo agli azzurri. Per quanto riguarda Dominik Paris, bisogna dire che Domme in super-G sembra ancora leggermente indietro rispetto alla discesa, ma la condizione è in crescendo sia fisicamente sia psicologicamente, dunque sperare nel colpaccio non è vietato; stesso discorso per Christof Innerhofer, che da qualche gara ‘ronza’ attorno al podio. Quarto a Kitzbuhel, quinto a Garmisch: se la volta buona arrivasse oggi ai Mondiali di Cortina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA