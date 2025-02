DIRETTA SUPER-G MASCHILE: CHI VINCERÀ IL TITOLO?

Con la diretta super-G maschile arriviamo al primo appuntamento degli uomini nei Mondiali sci 2025, una gara che si disputa alle ore 11:30 di venerdì 7 febbraio e che sarà naturalmente a Saalbach, sul settore della Zwolfer che è conosciuto come Schneekristall. Sarà dunque tempo di scoprire chi vincerà la medaglia d’oro: noi al momento possiamo ricordare che il campione in carica nella specialità è James Crawford, che due anni fa a Courchevel era riuscito a imporsi su Aleksander Aamodt Kilde (oggi grande assente, ancora per il bruttissimo infortunio nella passata stagione) e Alexis Pinturault, con Marco Odermatt solo quarto.

Per quanto riguarda l’Italia, sono lontani i tempi in cui Dominik Paris vinceva la medaglia d’oro: infatti sono passati già sei anni, oggi l’azzurro nelle prove di velocità è abbastanza sbiadito anche se ogni tanto assume tinte più forti, e allora la speranza è che la diretta super-G maschile possa farci vivere una giornata come quella di fine dicembre, in cui Mattia Casse ha vinto la prova in Val Gardena. Se sarà così lo scopriremo tra poco, nel frattempo infatti bisogna aspettare il primo sciatore al cancelletto di partenza e provare a capire quali possano essere i favoriti in una gara che, essendo “secca”, può regalarci davvero di tutto.

SUPER-G MASCHILE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta super-G maschile sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, i Mondiali sci 2025 potranno essere seguiti anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Rai Play o visitandone il sito, in alternativa su Discovery Plus. SEGUI LA DIRETTA SUPER-G MASCHILE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G MASCHILE: ODERMATT FAVORITO D’OBBLIGO

Nella diretta super-G maschile sono tanti gli atleti che potrebbero vincere la medaglia d’oro ai Mondiali sci 2025, ma naturalmente il favorito d’obbligo rimane Marco Odermatt. Il fenomenale svizzero ha vinto due titoli nell’ultima kermesse iridata, conquistati in discesa e gigante; ha ancora un conto in sospeso con il super-G ma intanto ha messo in bacheca le ultime due coppette di Coppa del Mondo e guida la classifica anche in questa stagione, i numeri di Odermatt sono straordinarie non possiamo non citare lui come candidato numero uno all’oro. Tuttavia, la concorrenza non manca: questo a cominciare da Vincent Kriechmayr.

L’austriaco è secondo nella graduatoria di supergigante (anche se staccato di 111 punti) e soprattutto ha vinto la medaglia d’oro nel 2021; oltre al veterano bisogna citare Fredrik Moeller che in questa Coppa del Mondo ha vinto a Bormio, Stefan Rogentin e altri ancora che potrebbero fare il colpo grosso. Tra questi anche Mattia Casse, che nella specialità sta trovando continuità tanto da occupare la quinta posizione in classifica.