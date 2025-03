DIRETTA SUPER-G MASCHILE SUN VALLEY: SI COMINCIA!

Prende il via la diretta super-G maschile Sun Valley, Marco Odermatt ha dunque festeggiato la vittoria nella coppetta di specialità e per lui si tratta della terza consecutiva, alla quale peraltro ha aggiunto quest’anno la medaglia d’oro ai Mondiali che è stata la prima nella disciplina dopo quelle conquistate in discesa e gigante nell’edizione precedente. Uno sciatore di straordinaria versatilità, anche se il record di otto Coppe del Mondo consecutive di Marcel Hirscher rimane lontanissimo almeno nel pensiero; intanto, si torna ad un tris in super-G dopo 11 anni, l’ultimo a realizzarlo era stato Aksel Lund Svindal tra il 2012 e il 2014. Il norvegese però aveva già festeggiato due volte ed è primo nello speciale albo d’oro, al pari del grande Hermann Maier.

Odermatt ha invece agganciato Kjetil Jansrud e può puntare le quattro coppette che in super-G ha ottenuto Pirmin Zurbriggen. In aggiunta, possiamo dire che la Norvegia ha dominato nella specialità per sette anni consecutivi: nel 2016 ha vinto anche Aleksander Aamodt Kilde che poi ha fatto il bis sei anni più tardi, da quel momento al potere troviamo la Svizzera o meglio Odermatt, che prenota già numeri e record per la prossima stagione. Intanto bisogna ancora chiudere questa, quindi è arrivato davvero il momento di accomodarci e seguire la diretta super-G maschile Sun Valley che finalmente ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SUPER-G MASCHILE SUN VALLEY

L’appuntamento con la diretta super-G maschile Sun Valley è su Rai Due e Eurosport, con i relativi servizi di diretta streaming video che sono forniti da Rai Play o, a pagamento, DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUPER-G MASCHILE SUN VALLEY SU RAIPLAY

SUPER-G MASCHILE SUN VALLEY: ULTIMA GARA DI DISCIPLINA!

Alle ore 19:30 di domenica 23 marzo 2025 la diretta super-G maschile Sun Valley si disputa sulla Bald Mountain nelle finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: ultima gara di specialità in una stagione che andrà in archivio nei prossimi giorni con le discipline tecniche, e va detto che almeno per quanto riguarda oggi è tutto già deciso perché ancora una volta Marco Odermatt ha fatto il cannibale e nella tappa di Kvitfjell ha portato a casa la quarta Coppa del Mondo consecutiva e allo stesso tempo la coppetta di super-G, sfruttando anche la grande incertezza alle sua spalle, in una località in cui è tornato a vincere il nostro Dominik Paris.

Odermatt dunque dominatore, tanto che nella diretta super-G maschile Sun Valley i temi di interesse saranno pochi: certamente ci sarà quello di valutare i progressi di Giovanni Franzoni che potrebbe rappresentare una bella realtà per l’Italia nel prossimo futuro, magari esultare ancora per Paris o, chissà, vedere in termini generali qualche volto nuovo capace di affacciarsi sulla scena, cosa abbondantemente accaduta quest’anno. In termini di ansia per i risultati finali c’è invece ben poco da dire, ma pazienza: questo non rende la diretta super-G maschile Sun Valley meno intrigante, e non vediamo l’ora di parlarne insieme.

DIRETTA SUPER-G MASCHILE SUN VALLEY: PASSERELLA FINALE

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta super-G maschile Sun Valley sapendo che Marco Odermatt ha già fatto il pieno: nell’Idaho lo svizzero arriva con 210 punti di vantaggio su un Vincent Kriechmayr cui va comunque fatto un applauso per aver provato a tenere vivo il discorso per quanto ha potuto, tuttavia l’austriaco ha pagato il fatto di non essere riuscito a vincere alcuna gara e tra l’altro questo è un grande tema, nel senso che la corazzata Austria ha zero vittorie al maschile in questa Coppa del Mondo ed è sicuramente un dato incredibile, peraltro in una stagione in cui Raphael Haaser è stato campione del mondo in gigante.

Questo è decisamente il momento della Svizzera perché Franjo Von Allmen e Alexis Monney hanno fatto vedere di potersi giocare la coppetta di discesa, e Stefan Rogentin è terzo in quella di super-G; alle sue spalle troviamo invece Dominik Paris e Mattia Casse, peccato per quest’ultimo che si è infortunato e ha dovuto rinunciare alle ultime gare, ma si è tolto lo sfizio di festeggiare la prima vittoria in Coppa del Mondo a 34 anni. Adesso non resta che vedere come andranno le cose nella diretta super-G Sun Valley, aspettando che eventualmente il prossimo anno le gerarchie in questa disciplina possano essere ridisegnate.