Diretta super-G Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: Kilde-Odermatt ma…

Oggi, giovedì 9 febbraio, la diretta del super-G maschile ci offrirà un altro fantastico appuntamento con i Mondiali di sci 2023 ospitati a Courchevel e Meribel, in Francia. Nello specifico, si gareggerà a Courchevel, che è la sede di tutte le gare maschili in questa rassegna iridata, dopo il debutto in combinata oggi avremo anche per gli uomini una gara decisamente più attesa. Innanzitutto, il super-G è il terreno d’elezione del fantastico duello tra Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, perché coniuga ai massimi livelli velocità e tecnica, dunque siamo tutti curiosi di vedere in azione lo svizzero e il norvegese, che saranno naturalmente i due grandi favoriti di questo super-G maschile.

Il rischio è che due gradini del podio siano già assegnati (salvo sorprese) siano già assegnati, ma in Coppa del Mondo negli ultimi due super-G abbiamo avuto un terzo posto di Mattia Casse e un secondo di Dominik Paris, di conseguenza anche l’Italia più mettere sul piatto legittime ambizioni e con ben due sciatori diversi. Lo spettacolo è assicurato, i campioni ci sono e le speranze italiane anche: andiamo allora a presentare subito tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G maschile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA SUPER-G MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G maschile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G MONDIALI SCI 2023: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta del super-G maschile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo allora presentare il grande duello tra Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde. I numeri della stagione sono clamorosamente chiari: fino a questo momento ci sono stati sei super-G, quattro vittorie sono andate ad Odermatt mentre negli altri due ha vinto Kilde, un dominio ancora più totale se si pensa che lo svizzero ci aggiunge un secondo e un terzo posto (quindi è sempre salito sul podio), mentre il norvegese ci aggiunge due secondi posti, anche se un ottavo posto a Bormio e soprattutto l’uscita di pista nel secondo super-G di Cortina spianano la strada al grande rivale verso la Coppa di specialità. Il terzo incomodo potrebbe essere naturalmente l’austriaco Vincent Kriechmayr, in qualità di campione del Mondo in carica e di vincitore del super-G delle Finali della scorsa stagione proprio a Courchevel, però in questa stagione ha solo il secondo posto a Bormio, dunque è già in seconda fila rispetto ai due fenomeni.

Per quanto riguarda invece i protagonisti Azzurri della diretta del super-G maschile dei Mondiali di sci 2023, possiamo naturalmente spendere i nomi dei già citati Mattia Casse e Dominik Paris. Casse è stato per tutta la carriera più forte in super-G piuttosto che in discesa, in questa stagione è sbocciato nella libera ma sembrava più in difficoltà nella sua specialità di riferimento, tuttavia il terzo posto di Cortina ci dice che il piemontese potrà essere grande protagonista di entrambe le gare veloci. Per Paris invece ci fa sperare la crescita di condizione: espressa in numeri, ricordiamo che Domme ottenne solo un diciottesimo posto nei primi tre super-G stagionali, mentre a gennaio è stato quinto a Wengen e secondo nel bis di Cortina, quindi il campione del Mondo 2019 potrebbe tornare a regalarci splendide emozioni…

