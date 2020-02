Diretta Super-G Saalbach/ Streaming video Rai: i protagonisti sulla Zwolfer

Dopo la discesa di ieri, la Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa sulla Zwolfer, per la diretta del Super-G di Saalbach. Come è noto da qualche giorno, la Federazione Internazionale ha deciso di disputare sulla pista austriaca le gare di coppa che in origine erano state previste in Cina, sulle piste di Yanqing, che ospiteranno le prossime Olimpiadi invernali di Pechino, cancellate per il pericolo coronavirus, che sta tormentando le regioni cinesi e non solo. Si fa dunque ancora tappa sulle Alpi di Kitzbuhel in una delle stazioni sciistiche più rinomate e storiche, dove pure, oltre alle classiche gare di coppa del mondo, il circo bianco ha disputato un mondiale nel 1991 e siamo più che impazienti di dare la parola alla neve. Oggi infatti si mettono in palio poi punti decisivi per la coppetta di specialità e non solo e certo, protagonisti come Jansrud e Kilde, a podio nel Super G di Kitzbuhel, sono pronti a dare il massimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI SAALBACH

La diretta del super-G di Saalbach avrà inizio alle ore 11.00, quando prenderà il via il primo atleta sulla Zwolfer. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER G SAALBACH: PROTAGONISTI E AZZURRI

Alla vigilia del quinto appuntamento di coppa con il Super-G, ecco che non ci pare complicato stilare una lista di possibili protagonisti di questa prova veloce sulla neve di Saalbach, tenuto conto però delle annunciate defezioni. Ci riferiamo ovviamente al nostro Dominik Paris, che ha abbandonato gli sci solo lo scorso 21 gennaio, in seguito al grave infortunio subito a Kirchberg, con la rottura del legamento crociato del ginocchio. Sarà dunque un venerdi triste senza il nostro azzurro, ma pure oggi l’ squadrone italiano sarà ben rappresentato da Mattia Casse (quinto a Kitzbuhel) e presumibilmente anche da Innerhofer, il quale però, di ritorno pure da un infortunio patito in estate, si riserverà solo all’ultimo se presentarsi al cancelletto della pista austriaca o meno. Pure non mancheranno i grandi protagonisti in questa diretta del Super G di Saalbasch, specie quando vi sono punti in palio così preziosi. Occhi puntati quindi sul padrone di casa Matthias Mayer, che proverà a replicare l’ottimo successo rimediato nella disciplina a Lake Louise a inizio stagione. Come lui però punteranno al podio anche i già citati Jansrud e Kilde (occhio poi proprio a quest’ultimo, pronto al sorpasso nella classifica della coppetta di specialità e pure nella generale), senza scordare l’austriaco Kriechmayer, che a dicembre aveva trovato il primo gradino del podio in Val Gardena.



