Diretta super-G St Moritz/ Streaming video Rai: speranze azzurre (CdM sci)

La diretta del super-G di St Moritz completerà oggi, domenica 18 dicembre 2022, questo weekend femminile di Coppa del Mondo di sci in Svizzera, dedicato interamente alla velocità. Oggi è il giorno del super-G, la domenica di Sankt Moritz porta il lietissimo ricordo di un anno fa, quando su questa stessa pista vinse Federica Brignone davanti ad Elena Curtoni, mentre il giorno precedente (c’erano due super-G) era stata seconda Sofia Goggia. Non è d’altronde una sorpresa il fatto che il super-G sia una specialità nella quale l’Italia è al top, perché unire la grande velocità ad una altrettanto notevole capacità di condurre le curve è pane per la nostra eccellente Nazionale e allora speriamo di divertirci ancora una volta con le nostre campionesse della Valanga Rosa – e se allarghiamo lo sguardo anche alla discesa, sappiamo benissimo cosa è successo nei giorni scorsi sulle nevi dell’Engadina…

Sofia Goggia/ Vince con la mano rotta: un’altra rinascita a St Moritz

Le avversarie sono senza dubbio tante ed agguerrite, ma le aspettative sono alte, anche perché in super-G a St Moritz già nel 2019 avevamo avuto una doppietta italiana, con la vittoria di Sofia Goggia che aveva preceduto per un solo centesimo Federica Brignone. Insomma, la pista piace molto e le speranze di fare bene sono più che concrete: senza dilungarci troppo, adesso andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di St Moritz facendo il tifo per le tante frecce all’arco azzurro.

DIRETTA/ Discesa St Moritz: Sofia Goggia ha vinto, che impresa dopo la frattura!

DIRETTA SUPER-G ST MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di St Moritz avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (in chiaro al canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, che è disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di St Moritz, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Diretta/ Super-G Lake Louise: ha vinto Corinne Suter! Goggia 5^, la migliore azzurra

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DEL SUPER-G DI ST MORITZ

DIRETTA SUPER-G ST MORITZ: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del super-G di St Moritz chi metterà in copertina? In stagione c’è stato un solo super-G finora, disputato fra l’altro su una pista tecnicamente molto diversa, cioè quella di Lake Louise. Per restare in casa Italia, avevano fatto molto bene Sofia Goggia ed Elena Curtoni, con la bergamasche in realtà con una pessima prima parte sprecò quella che avrebbe potuto anche essere una vittoria, considerando che nel finale Sofia diede decimi sui decimi a chiunque. Molto brava anche Laura Pirovano, al rientro dopo la scorsa stagione saltata per intero, per Federica Brignone si attendono invece piste tecnicamente più favorevoli, a cominciare proprio da quella di St Moritz.

Tra le straniere, i nomi più attesi per la diretta del super-G di St Moritz sono innanzitutto le padrone di casa elvetiche, dalla campionessa olimpica Lara Gut a Corinne Suter, che ha vinto a Lake Louise. Ci sono però segnali importanti anche dall’Austria, che può puntare su atlete del calibro di Cornelia Huetter oppure Mirjam Puchner, inoltre sembra essere tornata ai vertici la norvegese Ragnhild Mowinckel. Sarà comunque molto interessante capire quali potranno essere i valori, considerato pure che la pista di St Moritz è parecchio diversa da quella di Lake Louise…











© RIPRODUZIONE RISERVATA