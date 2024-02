SUPER-G VAL DI FASSA CANCELLATO/ Troppa neve, salta anche la seconda gara (CdM sci, oggi 25 febbraio 2024)

SUPER-G VAL DI FASSA CANCELLATO: ANNULLATA ANCHE LA SECONDA GARA

Anche il secondo super-G di Val di Fassa è cancellato: niente da fare, il maltempo ancora una volta ha avuto la meglio e così quella che sarebbe dovuta essere la prima e unica prova nel weekend della Coppa del Mondo femminile viene registrata come una gara cancellata. Nella notta ha nevicato ancora, e le condizioni della pista hanno imposto agli organizzatori di non correre il rischio; dunque annullate entrambe le prova nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino, era già successo all’inizio del mese a Garmisch ma anche a metà novembre a Zermatt/Cervinia, le donne della velocità purtroppo hanno perso parecchie gare.

La notizia della cancellazione del secondo super-G di Val di Fassa, almeno sulla carta, è favorevole a Mikaela Shiffrin: la statunitense nel fine settimana italiano avrebbe potuto perdere punti decisivi per la Coppa del Mondo non essendo presente, ora invece abbiamo uno 0-0 con Lara Gut-Behrami che comunque rimane davanti con un buon vantaggio, e potrà sfruttare anche le due gare di Kvitfjell essendo che la Shiffrin ha già fatto sapere che non sarà nemmeno in Norvegia. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G VAL DI FASSA: ITALIA ANCORA PROTAGONISTA?

Scatta alle ore 11:00 di domenica 25 febbraio il secondo super-G di Val di Fassa: dopo la scorpacciata di ieri, le donne di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino sono pronte a fare il bis sulla Volata, la pista che ospita la seconda gara di questa specialità nel weekend. Ancora una volta sarà una grande occasione per le italiane, assolute protagoniste settimana scorsa a Crans Montana: avevamo avuto la splendida doppietta Bassino-Brignone nella seconda discesa, poi Federica Brignone seconda e Marta Bassino terza nel super-G vinto da Stephanie Venier.

La classifica di specialità è apertissima anche se Lara Gut-Behrami sembra avere qualcosa in più; a tale proposito, bisogna parlare della Coppa del Mondo generale perché Mikaela Shiffrin non è rientrata in Val di Fassa e non lo farà nemmeno a Kvitfjell, a questo punto sono davvero poche le gare con le quali la statunitense potrebbe recuperare quel vantaggio che aveva (ed era enorme) prima dell’infortunio di Cortina. Gut-Behrami può andare in fuga, ma Brignone sogna: vedremo, perché nella diretta del super-G di Val di Fassa Federica potrebbe avvicinare la possibilità di vincere la seconda Coppa del Mondo generale in carriera.

SUPER-G VAL DI FASSA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G di Val di Fassa sarà come sempre garantita da due emittenti: la prima, in chiaro per tutti, è la televisione di stato e nello specifico il canale Rai Due che trovate anche in alta definizione, la seconda è invece Eurosport riservata agli abbonati della televisione satellitare (numero 210 del decoder). In alternativa la gara di Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire anche attraverso la diretta streaming video: avrete infatti a disposizione il sito di Rai Play o la sua relativa app mentre, nel secondo caso, potrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SUPER-G VAL DI FASSA

DIRETTA SUPER-G VAL DI FASSA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare della diretta del super-G di Val di Fassa dobbiamo appunto dire che l’Italia spera alla grande, anche per quanto riguarda la coppetta di specialità; Federica Brignone ha avuto un periodo di appannamento e sinceramente è un grande peccato, perché per lo scenario che si è venuto a creare con gli infortuni di Shiffrin e Petra Vlhova la milanese avrebbe davvero potuto correre per la Coppa del Mondo. Cosa che può fare anche adesso ovviamente, ma partendo da un consistente svantaggio nei confronti di Lara Gut-Behrami che, va detto, ha sfruttato al meglio l’occasione.

La svizzera tra l’altro aveva già fatto una cosa simile nel 2016, anno del suo primo e finora unico globo di cristallo che potrebbe presto essere raddoppiato; per quanto riguarda il super-G di Val di Fassa, Cornelia Huetter può ancora sperare di prendersi la coppetta di specialità e la vittoria di Crans Montana ha fatto salire di colpi anche la Venier, che però ha qualche punto in più da recuperare. Si tratta ora di scoprire cosa succederà in pista…











