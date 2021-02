Diretta Super-G Val di Fassa/ Streaming video Rai: Lara Gut per il trionfo!

DIRETTA SUPER-G VAL DI FASSA: TRIS SU LA VOLATA

Dopo la doppia prova della discesa, ecco che per la Coppa del mondo di sci femminile siamo ancora in diretta in Val di Fassa ma per la gara del Super-G, oggi domenica 28 febbraio 2021. Non ci allontaniamo dunque dalla neve de La Volata per quella prova che potrebbe già consegnare la coppetta di specialità: siamo infatti ormai agli sgoccioli di questa stagione della coppa e dopo quanto occorso ai Mondiali di Cortina 2021, ecco che per le nostre beniamine sono davvero pochi nuovi palcoscenici. Calendario alla mano anzi vediamo che dopo la diretta del Super-g di Val di Fassa, per tale disciplina si scenderà in pista solo ancora a Lenzerheide, per le finali di coppa.

Dunque il tempo è poco e serve dare il massimo. Specialmente lo farà Lara Gut Behrami, vera dominatrice della specialità veloce in questa stagione e titolare della classifica di specialità: che pure avrà oggi l’occasione di chiudere i giochi, visto il vantaggio messo dalle sue spalle finora in graduatoria.

DIRETTA SUPER-G VAL DI FASSA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del Super-g di Val di Fassa vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma essendo una gara italiana, la Rai offrirà la discesa della Val di Fassa anche sul canale generalista Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val di Fassa (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G VAL DI FASSA: LE PROTAGONISTE ANNUNCIATE

Lo abbiamo detto prima prima: prima protagonista per la diretta del Super-G in Val di Fassa non può che essere la leader della graduatoria di specialità ovvero Lara Gut Behrami. La sciatrice ticinese ha davvero dominato questa stagione per la disciplina: a tabella contiamo infatti per la rossocrociata 4 successi nelle 5 gare finora disputate. Non solo: pure la la svizzera ha fatto suo l’oro nella prova ai recenti Mondiali di Cortina 2021 (salendo poi sul primo gradino del podio anche per il gigante). È dunque lei la prima favorita al trionfo: alle sue spalle è però ricca la lista delle altre pretendenti al podio. Ecco infatti che ci attendiamo grandi cose, pur dopo un’esperienza iridata non sempre facile, dalle azzurre Marta Bassino e Federica Brignone: pure potrebbero oggi fare molto bene anche l’altra svizzera Corinne Suter come pure la campionessa ceca Ester Ledecka. “Mine vaganti” della gara su La Volata Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, che sanno rendersi pericolosissime ovunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA