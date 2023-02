Diretta Superbowl 2023/ Philadelphia Kansas City streaming video Rai 2: per il titolo

DIRETTA SUPERBOWL 2023: PHILADELPHIA KANSAS CITY PER IL TITOLO!

La diretta del Superbowl 2023 va in scena allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona: Philadelphia Kansas City si gioca alle ore 00:30 italiane di lunedì 13 febbraio, e siamo dunque arrivati al grande appuntamento con la finale del football NFL, uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo. Di fronte abbiamo due squadre che hanno trionfato di recente: nel 2018 gli Eagles (battendo la grande favorita New England, nella quale giocava ancora Tom Brady), nel 2020 i Chiefs che poi sono tornati al Superbowl anche l’anno seguente, perdendolo tuttavia contro la Tampa Bay dell’eterno Brady, che ha appena annunciato il secondo ritiro (questa volta definitivo).

La diretta del Superbowl 2023 rappresenta l’edizione numero 57 di questo grande spettacolo, o sarebbe meglio dire LVII visto che la dicitura ufficiale della NFL utilizza i numeri romani; la sede di Glendale è stata scelta per la prima volta con unanimità dalla lega, ed è diventata ufficiale già cinque anni fa; Philadelphia Kansas City sarà una sfida anche tra due straordinari quarterback come Jalen Hurts, in cerca di definitiva consacrazione, e la superstar Patrick Mahomes; vedremo come andranno le cose e chi vincerà la partita, noi chiaramente speriamo che anche sul campo ci possiamo davvero divertire nell’assistere al Superbowl 2023…

DIRETTA SUPERBOWL 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE PHILADELPHIA KANSAS CITY

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati, perché la diretta tv del Superbowl 2023 sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento infatti è su Rai Due, disponibile ovviamente anche in HD e su Tivùsat così come anche sul decoder di Sky (per gli abbonati) al numero 102. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, disponibilità sul sito di Rai Play o sulla relativa app, ma possiamo ricordare che Philadelphia Kansas City verrà fornita anche dalla piattaforma DAZN, sempre in mobilità e riservata ai clienti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DEL SUPERBOWL 2023

DIRETTA SUPERBOWL 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del Superbowl 2023 possiamo dire che Philadelphia Kansas City sarà una partita tra due squadre che in regular season hanno avuto lo stesso record: gli Eagles nella NFC, i Chiefs nella AFC hanno chiuso con 14 vittorie e tre sconfitte. Se vogliamo il percorso è stato leggermente diverso nei playoff: entrambi hanno saltato il turno di wild card entrando in gioco dalle semifinali di conference. Philadelphia si è letteralmente sbarazzata delle sue avversarie, infliggendo prima un 38-7 ai New York Giants e poi un 31-7 ai San Francisco 49ers, facendo brillare la sua straordinaria difesa ma rivelandosi parecchio efficace anche in attacco.

Kansas City invece ha aperto la post season contro i Jacksonville Jaguars che ha superato con il risultato di 27-20, margine ancora più esiguo per avere ragione dei Cincinnati Bengals che comunque sono stati battuti con il risultato di 23-20, qui allora potremmo dire di due partite decisamente più tirate e nelle quali i Chiefs sono comunque riusciti a prevalere in finali al cardiopalma, un fatto decisamente non scontato soprattutto entrando in una gara secca che vale una stagione e anche di più. Adesso naturalmente si azzera tutto: possiamo già iniziare a metterci comodi perché la diretta del Superbowl 2023 ci farà compagnia tra poco, e noi non vediamo davvero l’ora che inizi Philadelphia Kansas City…











