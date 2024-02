DIRETTA SUPERBOWL 2024/ Kansas City San Francisco streaming video tv finale: cresce l’attesa (12 febbraio)

Cresce negli Stati Uniti l’attesa per il Superbowl 2024, la finale del campionato di football americano in cui si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Sono arrivati anche gli auguri del presidente Usa Joe Biden, che ha pubblicato una foto risalente al 1987 con i figli Hunter e Beau mentre giocano a football. “Mi auguro che possiate prendere parte alla tradizione americana di mangiare buon cibo, riunirsi con gli amici e guardare una grande partita“, ha scritto su X.

L’attenzione degli americani è rivolta anche a Taylor Swift, fidanzata di Travis Kelce, che gioca come tight nei Chiefs di Kansas City. I media americani riportano che sia atterrata in tempo per assistere al match, dopo il concerto a Tokyo. La potenza del Superbowl sta nel fatto che è l’evento dell’anno, non a caso la Nfl ha deciso di esportare il football americano. Infatti, nel 2025 disputerà una partita di regular season anche al Bernabeu di Madrid. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA SUPERBOWL 2024: KANSAS CITY SAN FRANCISCO

La diretta del Superbowl 2024 prende il via alle 00:30 italiane di lunedì 12 febbraio: Kansas City San Francisco si gioca in diretta dall’Allegiant Stadium di Paradise, nei dintorni di Las Vegas, e sarà l’edizione LVIII (rigorosamente in numeri romani) del Superbowl, ovvero la partita che assegna il trofeo Vince Lombardi per la squadra vincitrice della stagione NFL, la lega di football negli Stati Uniti. È l’evento sportivo più seguito al mondo: una partita che per certi versi trascende anche le due squadre in campo, un evento nell’evento, con il suo halftime show (quest’anno avremo Usher) che fa cronaca a parte, un grande spettacolo destinato a rimanere negli annali anche per dettagli e caratteristiche che poco hanno a che fare con il football.

Qui però parliamo di sport, e allora diciamo subito che Kansas City San Francisco è la riedizione del Superbowl di quattro anni fa: vinsero i Chiefs per 31-20 e Patrick Mahomes fu MVP della partita. Kansas City si è poi ripetuta l’anno scorso, battendo Philadelphia: due titoli in quattro anni ma questa per loro sarà già la quarta finale in cinque edizioni, Mahomes ha già due titoli di MVP ma non è detto che la narrativa lanci la franchigia del Missouri verso l’ennesima gloria, perché dall’altra parte ci sono i San Francisco 49ers che, da underdog (sfavoriti) almeno nella diretta del Superbowl 2024, vogliono la loro parte per festeggiare un titolo che manca dal 1995, cioè dagli anni ruggenti di Steve Young e Jerry Rice, una delle migliori combo che il football NFL abbia mai conosciuto.

SUPERBOWL 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE KANSAS CITY SAN FRANCISCO

La diretta tv del Superbowl 2024 sarà in chiaro: Kansas City San Francisco sarà infatti visibile su Italia 1, e già da tempo l’appuntamento con la finale della NFL può essere seguita da tutti gli appassionati, al netto del fatto che ovviamente terminerà quasi all’alba e bisognerà dunque fare le ore piccole. In assenza di un televisore, nessun problema: il Superbowl LVIII sarà disponibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, in questo caso dovrete attivare e installare la piattaforma Mediaset Infinity Plus sui vostri device. Per tutte le informazioni utili su Kansas City San Francisco potrete invece consultare liberamente il sito www.nfl.com, il portale ufficiale della lega di football.

DIRETTA SUPERBOWL 2024: KANSAS CITY SAN FRANCISCO, IL CONTESTO

Cosa dire ancora della diretta del Superbowl 2024? Due dati: il primo riguarda il miracolo operato da San Francisco nella finale della NFC, perché al termine del primo tempo i 49ers erano sotto 7-24 contro i Detroit Lions ma hanno operato una straordinaria rimonta andandosi a prendere il Superbowl di forza, grazie anche alla grande prestazione di Brock Purdy. Il quarterback, ultima scelta assoluta nel draft 2022, potrebbe riscrivere la storia: il confronto con Mahomes al momento è paragonabile a Davide contro Golia, ma la diretta del Superbowl 2024 potrebbe seguire altre sceneggiature come quella, per esempio, dei New York Giants di Eli Manning che avevano cancellato la stagione perfetta dei Patriots di Tom Brady.

Ancora: i Kansas City Chiefs potrebbero centrare una doppietta che al Superbowl manca dal 2005, e anche in questo caso c’è di mezzo Brady con la sua New Englang, mentre a San Francisco il back to back era riuscito nel 1989 e 1990, e il nome del quarterback di allora è Joe Montana che ancora oggi, nell’immaginario collettivo, è il punto di riferimento nel ruolo (e non solo) per i grandi appassionati. È 11-6 il record di Kansas City in regular season, 12-5 quello di San Francisco: siamo ai dettagli e come detto nella diretta del Superbowl 2024 sono statistiche che lasciano il tempo che trovano, noi adesso ci mettiamo comodi perché tra poche ore questa Kansas City San Francisco prenderà il via e noi scopriremo chi vincerà il Vince Lombardi Trophy, aggiudicandosi il Superbowl LVIII.











