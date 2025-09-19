Suzuki Jukebox. La notte delle hit va in onda oggi, in prima serata su Raiuno, con la conduzione di Antonella Clerici e Clementino per l'ultimo appuntamento

In attesa delle imitazioni di Tale e Quale Show che, dalla settimana prossima faranno compagnia ai telespettatori di Raiuno, questa sera, torna l’energia e la musica di Suzuki Jukebox – La notte delle hit che, dopo aver infiammato la serata di ieri vincendo anche la gara degli ascolti, torna in onda oggi, venerdì 19 settembre 2025 con un appuntamento assolutamente imperdibile non solo per coloro che amano la musica, ma anche per chi è alla ricerca di un viaggio nei ricordi e nelle emozioni del passato.

Sul palco del Palaolimpico di Torino, a presentare le varie esibizioni, ci sarà Antonella Clerici che, anche oggi, sfoggerà un look adatto a ricordare le hit degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. La conduttrice storica della Rai, tuttavia, non sarà da sola perché anche oggi, al suo fianco, ci sarà l’amatissimo Clementino.

Suzuki Jukebox. La notte delle hit: i cantanti del 19 settembre 2025

Nel corso della serata, a far cantare e ballare tutti, sarà Clementino che, esattamente come accaduto nel corso del primo appuntamento, farà cantare e ballare tutti con alcune hit del passato. I protagonisti della serata, poi, saranno artisti internazionali come Andreas Johnson e Jenny from Ace of Base ma anche artisti italiani.

Per gli amanti della musica di qualche anno fa, così, nel corso della serata, arriveranno i Nomadi per emozionare tutti ma anche Paolo Belli per regalare allegria ed energia a tutti. Energia pura, poi, con Donatella Rettore che, poi, lascerà il palco ai Gemelli Diversi.

Come vedere in diretta streaming Suzuki Jukebox. La notte delle hit

Grande show, dunque, quello che oggi prenderà il via, in diretta televisiva, su Raiuno al termine della puntata odierna di Affari tuoi, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, si può seguire la diretta streaming dello spettacolo di oggi, ma recuperare anche la prima serata rivivendo anche le singole esibizioni dei tanti cantanti in scaletta.