Diretta/ Svezia Australia (risultato 0-0) streaming video tv: via alla finalina! Mondiali 2023 oggi 19 agosto

DIRETTA SVEZIA AUSTRALIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Svezia Australia sta per cominciare: chi vincerà la medaglia di bronzo ai Mondiali calcio femminile 2023? Come già detto, la Svezia vive una sorta di maledizione: parecchie volte la nazionale scandinava si è avvicinata ai grandi titoli ma non ne ha mai vinto uno. Ai Mondiali è arrivata in semifinale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, e potrebbe vincere il terzo bronzo dal 2011 a oggi; in precedenza, terza anche nel 1991 e soprattutto seconda nel 2003. Alle Olimpiadi, la Svezia ha perso le ultime due finali contro Germania e Canada; agli Europei, dopo il trionfo nel 1984, ha perso ben tre finali di cui l’ultima nel 2001, dunque si può dire che sia un’eterna seconda.

Probabili formazioni Svezia Australia/ Quote: chi sarà titolare? (finale 3° posto oggi 19 agosto 2023)

L’Australia è alla prima semifinale di sempre ai Mondiali calcio femminile, e per di più le oceaniche erano sempre state eliminate nel primo turno della fase diretta; nel 2019 erano dunque stati gli ottavi, ma due anni più tardi questa nazionale ha timbrato un ottimo quarto posto alle Olimpiadi e ha dimostrato di poter crescere anche a livello internazionale. Ora scopriremo se questo processo sarà premiato dalla medaglia di bronzo ai Mondiali calcio femminile 2023: finalmente siamo pronti, lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Lang Park di Brisbane dove la diretta di Svezia Australia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Spagna Inghilterra/ Diretta tv: chi gioca la finale? (19 agosto 2023)

DIRETTA SVEZIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Australia, finale per il terzo posto ai Mondiali calcio femminile 2023, non sarà garantita: infatti questa partita non fa parte del pacchetto dei 15 match messi in onda dalla televisione di stato. Per assistere alle immagini della sfida che vale la medaglia di bronzo dovrete quindi sottoscrivere un abbonamento al portale Fifa Plus, che fornirà questa partita in diretta streaming video: avrete bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CAMMINO

Avvicinandoci alla diretta di Svezia Australia, studiamo meglio le due nazionali impegnate nella finale per il terzo posto ai Mondiali calcio femminile 2023. Le oceaniche hanno iniziato il loro percorso nel gruppo B, potendolo giocare in casa: hanno superato il girone con il primo posto grazie alle vittorie su Irlanda e Canada, nel mezzo il ko contro la Nigeria ma il 4-0 alle campionesse olimpiche in carica ha fatto la differenza. Poi il 2-0 sorprendente alla Danimarca agli ottavi, seguito dai rigori contro la Francia; in semifinale l’Inghilterra si è dimostrata più forte nonostante il temporaneo pareggio di Samantha Kerr, ed è arrivata la sconfitta con il risultato di 1-3.

Probabili formazioni Svezia Australia/ Diretta tv: chi gioca la finale 3° posto? (18 agosto 2023)

La Svezia ha vinto il suo girone a punteggio pieno: vittoria al 90’ in rimonta contro il Sudafrica, poi purtroppo per l’Italia il roboante 5-0 alle azzurre e infine il 2-0 all’Argentina; agli ottavi le scandinave hanno fatto il capolavoro eliminando le campionesse uscenti degli Usa (ai rigori), poi altra ottima vittoria con il 2-1 al Giappone nei quarti. In semifinale, proprio quando sembrava che il più fosse fatto e la strada fosse spianata, la rivelazione Spagna ha avuto la meglio: 1-2 e ancora una volta Svezia che dovrà rinunciare al sogno di vincere un grande titolo. (agg. di Claudio Franceschini)

SI GIOCA PER IL BRONZO!

Svezia Australia, che è in diretta dal Lang Park di Brisbane alle ore 10:00 italiane (le 20:00 locali) di sabato 19 agosto, è la finale per il terzo posto ai Mondiali calcio femminile 2023. Si affrontano dunque due nazionali deluse, ma che possono comunque ambire a un’importante medaglia di bronzo: ancora una volta la Svezia si è fermata sul più bello, come già era accaduto quattro anni fa (ma anche alle Olimpiadi, con la finale persa ai rigori contro il Canada) e dopo aver eliminato gli Stati Uniti e il Giappone non è riuscita a fare quel passo in più che le permettesse di superare la Spagna, grande sorpresa di questa kermesse e volata in finale.

Dall’altra parte abbiamo una comunque ottima Australia, che ha fatto fuori la Francia e fatto paura all’Inghilterra in semifinale, sfruttando quasi in pieno il fattore campo di cui potrà godere anche oggi. Scandinave favorite, ma in una finale tra deluse mai dire mai; aspettando che la diretta di Svezia Australia prenda il via, scopriamo in che modo le due nazionali potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Lang Park di Brisbane, e dunque lasciamo un breve spazio per l’analisi approfondita delle probabili formazioni di questa finale per il terzo posto ai Mondiali calcio femminile 2023.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA AUSTRALIA

Andiamo dunque a studiare le probabili formazioni di Svezia Australia. Le scandinave di Peter Gerhardsson si presentano con il consueto 4-4-2: in porta Musovic, poi una difesa con le due centrali Magdalena Eriksson e Ilestedt (temibilissima sui calci piazzati) con Jonna Andersson e Bjorn a giocare sugli esterni. In mezzo al campo Kaneryd e Rolfo dovrebbero essere le due giocatrici a stazionare sulle fasce laterali; in mezzo dunque avremo l’esperienza di Kosovare Asllani che farà coppia con Angeldal, mentre nel reparto offensivo Rubensson e Blackstenius sono insidiate dall’ex Juventus Lina Hurtig.

L’Australia di Tony Gustavsson adotta un modulo speculare: davanti a Mackenzie Arnold ecco Polkinghorne e Carpenter come centrali di una difesa che avrà in Catley e Clare Hunt le laterali. Foord, Raso, Gorry e Cooney-Cross dovrebbero essere le quattro giocatrici incaricate del centrocampo, e attenzione a Hayley Raso che ha la grande capacità di vedere la porta avversaria come mostrato in questi Mondiali di calcio femminile 2023; davanti, tutto porta a pensare che Samantha Kerr sarà nuovamente titolare, con Mary Fowler che dovrebbe rappresentare la seconda giocatrice offensiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA