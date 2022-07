Diretta Svezia Belgio donne/ Streaming video tv: quarto già deciso? (Europei 2022)

DIRETTA SVEZIA BELGIO DONNE: SCANDINAVE FAVORITE!

Svezia Belgio donne, in diretta dal Leigh Sports Village, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 22 luglio: siamo nei quarti di finale degli Europei 2022 di calcio femminile, e non possiamo che guardare a questa partita con un po’ di rammarico visto che sarebbe potuto essere il match dell’Italia. Le azzurre però hanno perso contro il Belgio (non sarebbe bastato nemmeno pareggiare) e così sono tornate a casa subito, mentre la nazionale belga che aveva tenuto testa alla Francia si è giustamente qualificata, perché nel complesso hanno mostrato cose migliori rispetto a noi e all’Islanda.

Adesso però l’asticella si alza, e non di poco: tra le candidate al titolo, la Svezia donne ha mostrato di poter anche dominare, iniziando magari a singhiozzo (contro la Svizzera ha sofferto parecchio) ma poi demolendo il Portogallo per 5-0, e ottenendo quel vantaggio nella differenza reti che, rispetto all’Olanda, le ha permesso di evitare la terribile Francia. Scandinave favorite oggi, ma vedremo come andranno le cose nella diretta di Svezia Belgio donne; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle probabili formazioni del quarto di finale.

DIRETTA SVEZIA BELGIO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dobbiamo ricordare che, come tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile, anche la diretta tv di Svezia Belgio donne sarà affidata alla televisione satellitare: per tutti gli abbonati i canali di riferimento restano quelli di sempre, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) e in assenza di un televisore i clienti potranno seguire questo match avvalendosi del servizio di diretta streaming video, che non richiede costi aggiuntivi ed è disponibile con l’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA BELGIO DONNE

Peter Gerhardsson confermerà ovviamente il modulo 4-3-3 in Svezia Belgio donne: tecnicamente potrebbero essere in campo le 11 titolari del match contro il Portogallo. Dunque puntiamo su Ilestedt e Eriksson a protezione del portiere Lindahl, con Glas e Jonna Andersson sulle corsie laterali; in mezzo al campo le chiavi della nazionale scandinava sono affidate a Kosovare Asllani, poi Angeldal e Bjorn sulle mezzali mentre nel tridente offensivo la prima punta dovrebbe essere Blackstenius, supportata da Rytting Kaneryd a destra e Rolfo a sinistra.

Anche Ives Seernels, il CT del Belgio, gioca con le stesse, ma ritrova Tysiak e potrebbe recuperare anche De Neve: una delle due agirebbe dunque in coppia con Kees (davanti a Evrard) con Biesmans riportata nel centrocampo a tre a fare da supporto a Vanhaevermaet e De Caigny (il cui gol ha eliminato l’Italia). Sulle fasce Vangheluwe e Philtjens come terzini; nel tridente offensivo a rimanere fuori sarebbe Eurlings, con Wullaert da centravanti e Cayman che tornerebbe a giocare da laterale sinistra, confermando Dhont sull’altro versante del campo.

