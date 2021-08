Diretta Svezia Canada femminile/ Streaming video tv: orario finale oro! (Olimpiadi)

DIRETTA SVEZIA CANADA, FINALE DI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

La diretta della finale Svezia Canada del torneo di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è in programma oggi, venerdì 6 agosto 2021, alle ore 14 italiane, quando in Giappone saranno le 21. Si affrontano al Tokyo Stadium due squadre che già in passato sono arrivate ad un passo dalla medaglia d’oro, quindi entrambe vogliono riscattarsi e conquistare la vittoria oggi. I favori del pronostico però sono per le europee. La Svezia, arrivata seconda alle Olimpiadi di Rio nel 2016, ha dominato il Gruppo G, battendo Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, poi hanno proseguito la marcia con Giappone e di nuovo con l’Australia. Ma il Canada sta crescendo e, infatti, negli ultimi anni ha dimostrato di aver acquisito forza e solidità. Le ultime partecipazioni ai Giochi sono state soddisfacenti, ma non del tutto. Nel palmares ci sono infatti due bronzi, a Londra 2012 e Rio 2016, quindi possono toccare il punto più alto della vetta. Il loro percorso a Tokyo 2020, però, è stato meno netto: hanno chiuso il Gruppo E al secondo posto con due pareggi (Giappone e Gran Bretagna) e la vittoria sul Cile, poi si sono esaltate dai quarti. Dalla vittoria ai rigori col Brasile alla vittoria nel derby nordamericano contro gli Stati Uniti. Ora vogliono la ciliegina sulla torta.

COME VEDERE LA PARTITA SVEZIA CANADA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Gli appassionati che vogliono godersi la finale del torneo di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e scoprire chi tra Svezia e Canada vincerà la medaglia d’oro, potranno usufruire tramite i dispositivi mobile della diretta streaming video di Discovery+. Basta avere l’abbonamento e fare login per seguire il match dal proprio smartphone, pc o tablet in diretta streaming video. La diretta tv invece difficilmente sarà trasmessa da Rai 2 in forma integrale; potrebbero esserci invece delle finestre della partita nella diretta Olimpica.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA CANADA

Le probabili formazioni di Svezia Canada, finale che andrà in scena al Tokyo Stadium. Peter Gerhardsson potrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1, quindi Lindahl tra i pali, in difesa Glas, Ilestedt, Bjorn, Eriksson; a comporre il muro a centrocampo Angeldal, Seger, con Jakobsson, Asllani, Rolfo a supporto dell’unica punta Blackstenius. Invece Bev Priestman dovrebbe puntare sul 4-4-2 con Labbe in porta, Lawrence, Chapman, Buchanan, Quinn per il quartetto difensivo; a centrocampo Scott, Sinclair, Gilles, Fleming; quindi la coppia d’attacco Beckie-Prince.

SVEZIA CANADA FEMMINILE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi ha intenzione di scommettere sulla finale olimpica tra Svezia e Canada, il bookmaker Snai propone una quota di 1.87 per la vittoria delle svedesi, l’eventuale pareggio viene invece offerto a una quota di 3.00 mentre il successo delle canadesi, considerato l’eventualità meno probabile, è quotato 4.50 volte la posta scommessa.



