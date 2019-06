Diretta Svezia Francia/ Streaming video tv: per il primato (Europei basket)

Svezia Francia, in diretta dall’Arena Riga della capitale della Lettonia, si gioca alle ore 20:00 di domenica 30 giugno: terzo appuntamento per queste due nazionali agli Europei di basket femminile 2019 nel gruppo D. Possiamo parlare di Svezia Francia come di uno spareggio per il primato, ma con alcuni distinguo: le francesi infatti hanno vinto entrambe le partite giocate finora, prima contro la Repubblica Ceca e poi anche contro il Montenegro, dunque sono ad un passo dai quarti e con certe combinazioni di risultati potrebbero prendersi il primato persino perdendo. Più delicata la situazione della Svezia, che ha una vittoria e una sconfitta e per la quale tutto è ancora possibile, nel bene come nel male.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Svezia Francia non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA SVEZIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel match d’esordio degli Europei femminili contro il Montenegro la Svezia ha saputo rialzare la testa, giocando un basket moderno ed efficace e riscattando così le precedenti battute a vuoto contro Gran Bretagna e Spagna in amichevole che, aggiunte a quelle contro la Slovenia e la Russia, avevano visto le svedesi perdere 4 delle 5 amichevoli disputate nel mese di giugno alla vigilia degli Europei. Dall’altra parte le francesi hanno perso contro Serbia e Turchia in test amichevoli di livello, ma contro la Repubblica Ceca si sono fatte trovare pronte e soprattutto hanno sfruttato la preparazione in vista dell’Europeo per accrescere uno stato di forma che è apparso ottimale all’approccio con la competizione, con Epoupa in stato di grazia autrice di 18 punti contro le ceke.



