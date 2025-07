DIRETTA SVEZIA GERMANIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Svezia Germania donne ci si giocherà il primo posto nel girone C, ma d’altronde questa è la partita che forse potremmo definire come quella in assoluto più ricca di tradizione nel panorama del calcio femminile europeo, sebbene la Svezia sia una sorta di “eterna seconda” nel confronto con la Germania. Le scandinave infatti hanno vinto la prima edizione degli Europei nel 1984, poi sono state altre tre volte seconde e cinque volte terze ma non sono più riuscite a laurearsi campionesse d’Europa, mentre la Germania vanta addirittura otto titoli continentali, più un secondo e un quarto posto.

Insomma, Svezia e Germania sono quasi identiche come numero di piazzamenti fra le prime quattro, ma le tedesche dominano 8-1 nel confronto degli ori. Passando ai Mondiali, il discorso sarebbe molto simile: cinque piazzamenti fra le prime quattro per entrambe, per la Svezia sono un argento e quattro bronzi, mentre la Germania vanta due ori, un argento e due quarti posti. Infine alle Olimpiadi abbiamo un oro e quattro bronzi per la Germania, due argenti e un quarto posto per la Svezia. In ogni caso siamo nell’empireo del calcio femminile e allora diamo spazio con piacere alla diretta Svezia Germania donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SVEZIA GERMANIA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Bell’appuntamento in chiaro su Rai Sport con la diretta Svezia Germania donne in tv, di conseguenza la diretta streaming video sarà su Rai Play in aggiunta a Uefa.tv.

DIRETTA SVEZIA GERMANIA DONNE RAIPLAY

CHI CONQUISTA IL PRIMO POSTO?

Le due avversarie sono entrambe già ai quarti, ma ci si giocherà il primo posto nel girone C con la diretta Svezia Germania donne, appuntamento di enorme prestigio per gli Europei di calcio femminile 2025 alle ore 21.00 di questa sera, sabato 12 luglio, presso lo stadio Letzigrund di Zurigo, giustamente a sua volta uno dei palcoscenici più affascinanti del torneo.

Si respira la storia del calcio femminile, ma l’attualità non è da meno. Infatti la Svezia ha vinto per 1-0 al debutto contro la Danimarca e poi ecco il roboante 3-0 rifilato alla Polonia nella seconda giornata, particolarmente prezioso perché adesso le scandinave hanno una differenza reti migliore rispetto alle tedesche e di conseguenza chiuderanno prime anche pareggiando.

Punteggio pieno anche per la Germania, che aveva esordito vincendo 2-0 contro la Polonia e in seguito ha sconfitto per 2-1 la Danimarca: quattro gol all’attivo anche per le tedesche, ma pesa il pur unico gol al passivo, che al momento farebbe la differenza in ottica primo posto e anche nella rivalità che è certamente molto sentita.

Va detto che in ogni caso sarà un quarto di finale di livello molto alto, dal momento che il gruppo C incrocerà il proprio destino con il girone D, che è quello di Francia, Inghilterra e Olanda. Non è nemmeno detto che la prima abbia un quarto più “morbido”, ma questo ovviamente lo scopriremo solo domani sera: prima dobbiamo vivere le emozioni della diretta Svezia Germania donne…

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA GERMANIA DONNE

Peter Gerhardsson punterà ancora sul modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta Svezia Germania donne, con il portiere Falk e davanti a lei Lundkvist, Bjorn, Ilestedt e Nilden nella difesa a quattro che potrebbe avere qualche ballottaggio; il centrocampo della Svezia ha invece Angeldal, Asllani e Ziglotti Olme come nomi di riferimento; infine, le tre giocatrici titolari nel tridente d’attacco scandinavo dovrebbero essere Rytting Kaneryd, Blackstenius e Janogy.

La risposta del collega Christian Wück invece dovrebbe prevedere come modulo tattico il 4-2-3-1. Puntiamo sulle titolari per la sfida al vertice: in porta Berger; la difesa a quattro potrebbe vedere la conferma di Wamser con Minge, Knaak e Linder; in mediana dovrebbero essere di nuovo titolari anche Senss e Nusken, così come nel reparto offensivo della Nazionale tedesca sulla trequarti Brand, Dallmann e Buhl, da destra a sinistra alle spalle della prima punta Schuller.

PRONOSTICO E QUOTE

C’è naturalmente molta incertezza nel pronostico, le quote Snai sulla diretta Svezia Germania donne ci dicono che il segno 2 è quotato a 2,25 ed è quindi leggermente favorito, mentre la vittoria svedese varrebbe 3,00 volte la posta. Qualcosa in più si vincerebbe con il pareggio: il segno X è quotato a 3,40.