Diretta Svezia Inghilterra donne streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del quarto di finale agli Europei 2025.

DIRETTA SVEZIA INGHILTERRA DONNE: UN QUARTO DA SOGNO!

Per la diretta Svezia Inghilterra donne siamo al Letzigrund di Zurigo, che alle ore 21:00 di giovedì 17 luglio ospita il secondo quarto di finale negli Europei 2025 di calcio femminile. Un match scintillante, un incrocio straordinario: di fronte le campionesse in carica e una delle nazionali più forti a livello mondiale.

Possiamo quasi parlare di una finale anticipata: la Svezia ad esempio è stata straordinaria nel suo girone, solo vittorie con un unico gol incassato e soprattutto il roboante 4-1 alla Germania, nella partita che ha deciso il primo posto e quindi questo incrocio contro le leonesse nel tabellone.

Dal canto suo l’Inghilterra, dopo aver perso contro la Francia all’esordio, si è trovata con le spalle al muro ma ha reagito con l’orgoglio di chi difende il tito0lo e sa di essere la nazionale di riferimento: il 4-0 all’Olanda ha rimesso le cose a posto, l’annunciato 6-1 al Galles ha portato in dote la qualificazione.

Adesso capire cosa possa succedere nella diretta Svezia Inghilterra donne è davvero complicato, il pronostico è tutt’altro che scontato e dunque dovremo aspettare che a parlare sia il campo, prima però possiamo fare qualche rapida considerazione circa le probabili formazioni del quarto di finale.

SVEZIA INGHILTERRA DONNE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Siamo ancora in chiaro per la diretta tv di Svezia Inghilterra donne, il match andrà infatti in onda su Rai Sport e potrete seguirlo anche in diretta streaming video, grazie a Rai Play. CLICCA QUI PER SVEZIA INGHILTERRA DONNE SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA INGHILTERRA DONNE

Come giocheranno le due nazionali? Nella diretta Svezia Inghilterra donne possiamo pensare che il 4-3-3 di Peter Gerhardsson preveda un 4-3-3 nel quale Kosovare Asllani è il regista in mezzo al campo, con Angeldahl e Bennison che si schierano sulle mezzali mentre la difesa a protezione di Falk è formata da Bjorn e Eriksson come centrali con Holmberg e Jonna Andersson sulle fasce. Davanti la prima punta è sempre la veterana Blackstenius; a destra Rytting Kaneyrd, a sinistra Fridolina Rolfo che dopo quattro stagioni ha deciso di lasciare il Barcellona.

Non sono troppi i dubbi di Sarina Wiegman, anche la sua Inghilterra gioca con il 4-3-3 e si va con la conferma della difesa con Bronze, Williamson, Carter e Greenwood, da capire chi di queste due giocherà a sinistra e chi al centro. In porta Hampton, a centrocampo comanda sempre Keira Walsh con la collaborazione di Stanway e Toone, mezzali con il senso del gol. Nel tridente Lauren James e Hemp dovrebbero essere confermate sulle corsie, a fare da supporto ad Alessia Russo che rimane una delle certezze delle leonesse.

SVEZIA INGHILTERRA DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda la diretta Svezia Inghilterra donne possiamo anche fare una breve incursione nelle quote che sono state fornite dall’agenzia Sisal: la nazionale favorita è quella inglese con un valore pari a 2,10 volte la puntata sul segno 2, andiamo poi al segno 1 per il successo scandinavo che vi farebbe guadagnare 3,50 volte quanto messo sul piatto, infine la giocata sul segno X per il pareggio porterebbe in dote un valore da 3,25 volte la posta in palio.