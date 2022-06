Diretta/ Svezia Italia streaming video Rai 2: esame severo (Under 21)

DIRETTA SVEZIA ITALIA U21: SFIDA DURA PER GLI AZZURRI

Svezia Italia, in diretta giovedì 9 giugno 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olympia di Helsingborg sarà una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. Esame severo per gli azzurrini che vincendo in Svezia metterebbero però una seria ipoteca sul primo posto nel girone e la qualificazione diretta alla fase finale degli Europei Under 21. Dopo la vittoria in Lussemburgo l’Italia guida il girone con un punto di vantaggio sull’Irlanda e 3 sulla Svezia, ma con una partita in meno disputata rispetto alle concorrenti.

Il CT Nicolato dovrà però fare i conti con le assenze e la mancanza del portiere titolare Marco Carnesecchi, che ha subito un infortunio piuttosto serio con una lussazione alla spalla. La doppia sconfitta contro l’Irlanda ha ridimensionato le ambizioni svedesi nel cammino europeo, anche se gli scandinavi hanno già fermato sul pari l’Italia nel match d’andata. L’ultimo precedente in Svezia, l’8 settembre 2020, tra le due selezioni Under è stato invece vinto 3-0 dalla Nazionale di casa.

DIRETTA SVEZIA ITALIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Italia U21 sarà trasmessa su Rai 2: anche la nazionale giovanile di calcio viene seguita dalla televisione di stato, quindi non fa eccezione questa partita delle qualificazioni agli Europei che viene mandata in onda al numero 2 del vostro televisore. Ovviamente ricordiamo che esiste l’alternativa della diretta streaming video, fornita dalla stessa emittente: in questo caso basterà rivolgersi al sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installarne la relativa app su dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LUSSEMBURGO ITALIA U21 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA U21

Le probabili formazioni della diretta Svezia Italia Under 21, match che andrà in scena allo stadio Olympia di Helsingborg. Per la Svezia, Andreas Pettersson schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Brolin; Svensson, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Al Hajj, Sarr. Risponderà l’Italia allenata da Paolo Nicolato con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svezia Italia Under 21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

