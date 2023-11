DIRETTA/ Svezia Italia U19 (risultato finale 2-2): doppietta per Pafundi (Under 19, 21 novembre 2023)

DIRETTA SVEZIA ITALIA U19 (RISULTATO 2-2): DOPPIETTA PER PAFUNDI

La sfida tra Svezia e Italia under 19 termina sul 2-2, con questo risultato la compagine guidata da Corradi va alla fase Elite. Apre Pafundi dopo solo due minuti, la Svezia la riprende con Ayari. Nella seconda frazione ancora Pafundi su rigore, il pari definitivo è ancora di Ayari. Questi gli undici iniziali scelti per il match. SVEZIA (4-4-2): Bishesari; Skogmar, Axede, Cardaklija, Zetterstrom; Madjed, Dahbo, Sandberg, Stroud; De Oliveira, Ayari. A disp. Sidklev, Karlsson, Makolli, Nije, Perez, Rapp, Tannor. ITALIA (4-3-1-2): Magro; Palestra, Amey, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Vacca. A disp. Marin, Anghele, Cisse, Comuzzo, Corradi, Magni, Mannini, Ripani, Romano. All. Corradi. (agg. Umberto Tessier)

AYARI RISPONDE A PAFUNDI!

Inizia il match tra Italia e Svezia under 19. Queste le formazioni ufficiali. SVEZIA (4-4-2): Bishesari; Skogmar, Axede, Cardaklija, Zetterstrom; Madjed, Dahbo, Sandberg, Stroud; De Oliveira, Ayari. A disp. Sidklev, Karlsson, Makolli, Nije, Perez, Rapp, Tannor. ITALIA (4-3-1-2): Magro; Palestra, Amey, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Vacca. A disp. Marin, Anghele, Cisse, Comuzzo, Corradi, Magni, Mannini, Ripani, Romano. All. Corradi. Termina in parità la prima frazione di gioco, apre Pafundi dopo due minuti di gara, assist di Ciammaglichella, risponde la Svezia con Ayari al ventesimo. (agg. Umberto Tessier)

SVEZIA ITALIA U19 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Svezia Italia Under 19 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

SI GIOCA!

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Svezia Italia U19, partita che sarà determinante per la qualificazione alla piissima fase Elite degli Europei Under 19 dell’anno prossimo. Dobbiamo sottolineare che all’Italia basterebbe un pareggio, perché la Svezia clamorosamente non è andata oltre un pareggio per 0-0 contro il Liechtenstein, che noi abbiamo invece sconfitto per 7-0. Ecco di conseguenza che l’Italia U20 ha 3 punti in classifica mentre la Svezia solamente uno, a causa del clamoroso passo falso dei giovani scandinavi.

Per il resto, entrambe le Nazionali hanno perso di misura contro la Svizzera: 2-1 per la Svezia e 1-0 per noi, ma la sconfitta contro gli elvetici potrebbe essere indolore, a patto di non scivolare oggi contro una squadra che non è riuscita a vincere nemmeno contro il Liechtenstein. La base di partenza fornita da questi numeri ci fa ben sperare, ma naturalmente sarà il campo di Borås ad emettere la sua sentenza, per cui adesso cediamo senza indugio la parola alla diretta di Svezia Italia U19! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SVEZIA ITALIA U19: PARTITA FONDAMENTALE!

Svezia Italia Under 19, in diretta martedì 21 novembre 2023 alle ore 18.00 presso la Borås Arena di Borås sarà una sfida valida per la terza giornata della prima fase di qualificazione agli Europei Under 19. Si avvicina l’ultima sfida del girone 4 nella fase iniziale delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il percorso della Nazionale Under 19 con il nuovo allenatore, Bernardo Corradi, ha iniziato con una netta vittoria per 7-0 contro il Liechtenstein mercoledì scorso. Tuttavia, sabato gli Azzurrini hanno subito una sconfitta per 1-0 contro la Svizzera, complicando il loro cammino.

Va ricordato che l’Italia Under 19 è attualmente la detentrice del titolo di campione d’Europa, avendo conquistato il trofeo durante l’estate sotto la guida del precedente allenatore Alberto Bollini. L’obiettivo è naturalmente mantenere il prestigioso status e avanzare all’Elite Round. Per raggiungere questo traguardo oggi, sarebbe sufficiente ottenere un pareggio e, naturalmente, sperare in una dose di fortuna in più rispetto all’ultimo match, quando la squadra ha colpito ben cinque legni per poi trovarsi sconfitta dagli elvetici.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA ITALIA U19

Le probabili formazioni della diretta Svezia Italia Under 19, match che andrà in scena presso presso la Borås Arena di Borås. Il commissario tecnico dell’Italia Bernardo Corradi cerca il riscatto dopo la sconfitta contro la Svizzera. Questi i convocati per la trasferta svedese:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroliu (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).

SVEZIA ITALIA U19 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svezia Italia U19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione agli Europei Under 19. La vittoria della Svezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











