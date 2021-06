Diretta Svezia Polonia/ Streaming video tv: tutto ancora possibile! (Europei 2020)

DIRETTA SVEZIA POLONIA: AGLI SCANDINAVI BASTA UN PUNTO

Svezia Polonia verrà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, e si gioca allo stadio San Pietroburgo con calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 23 giugno: è la terza e ultima giornata del gruppo E agli Europei 2020, e rappresenta una partita delicata perché in questo girone può ancora succedere di tutto. Parte in vantaggio la Svezia, che con i suoi 4 punti è prima in classifica: dopo la vittoria sulla Slovacchia le basta un punto per qualificarsi agli ottavi, ma naturalmente Janne Andersson punta anche la vittoria del girone e dunque andrà a caccia di una vittoria che dia anche fiducia.

Per quanto riguarda la Polonia, è ultima ma ha ancora tutte le porte aperte: vincendo chiaramente sarebbe automaticamente agli ottavi, ma è chiaro che per contro mancare il primo successo nel girone significherebbe terminare qui la propria corsa agli Europei 2020. Vedremo quello che succederà nella diretta di Svezia Polonia, intanto possiamo iniziare a considerare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici e dunque leggiamo insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SVEZIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Polonia sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: dovrete nel caso rivolgervi ai canali del decoder di Sky perché è questa emittente che fornisce tutte le partite degli Europei 2020 (solo alcune sono invece sulla televisione di stato), e come sempre in assenza di un televisore potrete attivare il servizio di diretta streaming video, seguendo il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivandovi l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA POLONIA

Sarà sempre un 4-4-2 quello di Andersson per Svezia Polonia: la buona notizia è che sono tornati Svanberg e Kulusevski, ma difficilmente saranno già titolari. Si va con la conferma degli 11 dello scorso venerdì: Olsen tra i pali, Lindelof e Danielsson davanti a lui con i due terzini che saranno Lustig e Augustinsson, mentre al centro del campo la cerniera sarà formata da OIsson e Ekdal con due laterali che dovrebbero nuovamente essere Sebastian Larsson e Forsberg. Davanti, il tandem composto da Berg e Isak con grande vantaggio su Quaison. Potrebbe cambiare qualcosa Paulo Sousa: intanto ritrova Krychowiak che sarà schierato al centro del campo con Klich, ma anche Linetty potrebbe giocarsi una maglia ed eventualmente al posto di Swiderski per affiancare Zielinski a supporto di Lewandowski. Sulle corsie laterali Jozwiak e Rybus sembrano essere i favoriti; in difesa Dawidowicz sarà titolare se Bednarek alzerà bandiera bianca, Bereszynski e Glik sono confermati a protezione di Szczesny.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Svezia Polonia, dunque vediamo quello che il bookmaker ha previsto per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale scandinava vale 2,85 volte l’importo investito, il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte la giocata mentre il segno 2, che regola ovviamente il successo della nazionale polacca, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto.



