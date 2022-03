Diretta Svezia Repubblica Ceca/ Streaming video tv: Ibra c’è! (playoff Mondiali)

DIRETTA SVEZIA REPUBBLICA CECA: PARTITA DI DIFFICILE LETTURA!

Svezia Repubblica Ceca, che si gioca in diretta alle ore 20:45 di giovedì 24 marzo presso la Friends Arena di Solna, è valida per la semifinale dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022: al momento, ma la cosa dovrebbe essere confermata, la nazionale che timbrerà la vittoria si giocherà la fase finale della Coppa del Mondo contro la Polonia, che ha già superato il turno vista l’esclusione della Russia. Chi è favorito? Difficile dirlo: la Svezia nell’ultimo playoff di qualificazione aveva purtroppo eliminato l’Italia e in gara secca è sempre temibile, in più ha ritrovato Ibrahimovic e dunque può sperare nei 90 minuti che giocherà in casa.

La Repubblica Ceca però aveva stupito agli Europei, eliminando l’Olanda e arrivando fino ai quarti: nazionale in calo rispetto ai fasti del passato ma sempre temibile, che ha conquistato il playoff nonostante il terzo posto nel girone grazie al piazzamento in Nations League. Andiamo dunque a vedere, mentre aspettiamo che la diretta di Svezia Repubblica Ceca prenda il via, in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco della Friends Arena, leggendo insieme le loro scelte nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA SVEZIA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Repubblica Ceca, salvo variazioni di palinsesto, non godrà della programmazione nel nostro Paese: Italia a parte infatti le partite dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 non verranno trasmesse sui canali di casa nostra. Di conseguenza non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questo match, ma potrete comunque consultare sito, app e social network ufficiali non solo della UEFA ma anche, naturalmente, delle due federazioni che questa sera saranno avversarie in campo.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA REPUBBLICA CECA

Janne Andersson affronterà Svezia Repubblica Ceca con il classico 4-4-2: attese poche sorprese in difesa, dove Lindelof e uno tra Danielsson e Nilsson faranno da centrali a protezione di Robin Olsen, mentre i due terzini potrebbero essere Krafth (ex Bologna) e Augustinsson. Nella zona mediana del campo vedremo Ekdal in qualità di regista, al suo fianco potrebbe anche agire Svanberg ma in realtà il vero favorito resta Kristoffer Olsson, con Claesson e Forsberg che andrebbero a occupare le corsie laterali in proiezione avanzata. Dubbi davanti, perché Kulusevski-Ibrahimovic sarebbe la coppia titolare ma bisogna considerare Isak e il baby Elanga (Manchester United), dipenderà da come starà il grande veterano.

La grande tegola per Jaroslav Silhavy è l’assenza di Schick, 20 gol in Bundesliga con il Bayer Leverkusen: per sostituirlo ci sarà uno tra Krmencik e Kuchta, mentre alle spalle del centravanti la linea di trequarti non dovrebbe prescindere da Barak, protagonista di una grande stagione con il Verona, e dai due esterni Masopust e Pesek, anche se almeno Sykora per la corsia sinistra spera nel posto. A centrocampo invece dovremmo vedere titolare Soucek, che agirebbe insieme a Sadilek, Kral o Pavelka – più o meno i tre partono dalle stesse gerarchie; spazio a Zima e Brabec come centrali di difesa a protezione di Vaclik, poi Coufal e uno tra Mateju e Novak come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Svezia Repubblica Ceca. Per la partita dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo investito mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale ospite, la somma messa in tasca sarebbe equivalente a 4,00 volte la giocata.











