Diretta/ Svezia Slovacchia (Euro 2020) streaming video tv: outsider a confronto

Svezia Slovacchia, in diretta venerdì 18 giugno 2021 alle ore 15.00 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Outsider a confronto in quello che è stato sicuramente un esordio positivo in questo Euro 2020. La Svezia col suo 4-4-2 quadrato ed estremamente compatto in difesa, pienamente il linea con la tradizione del calcio scandinavo, ha bloccato sullo 0-0 la Spagna, dimostrando di poter essere più che competitiva, anche senza la presenza di Zlatan Ibrahimovic in squadra, per la qualificazione agli ottavi di finale nella competizione.

La Slovacchia è partita col botto battendo la Polonia di Lewandowski grazie a un autogol e a una rete del difensore centrale interista Skriniar. Slovacchi che sulla carta sembravano la cenerentola del girone e che invece partendo subito con 3 punti hanno messo in chiaro di volersi giocare fino in fondo le loro carte. Una sfida interessante che potrebbe produrre un risultato in grado di mischiare definitivamente le carte nel girone e mettere in difficoltà almeno una tra Spagna e Polonia, favorite della vigilia.

DIRETTA SVEZIA SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Slovacchia, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SLOVACCHIA

Le probabili formazioni della sfida tra Svezia e Slovacchia presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo. Gli svedesi allenati da Janne Andersson scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Forsberg, Olsson, Larsson, Claesson; Berg, Isak. Risponderà la formazione slovacca guidata in panchina da Pavel Hapal con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Kuciak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Hrosovsky, Kucka; Weiss, Duda, Mak; Strelec.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Svezia Slovacchia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 1,80 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,45 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione degli slovacchi, porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.



