Diretta Svezia Spagna/ Streaming video tv: la Roja deve qualificarsi (Europei 2020)

Svezia Spagna, che viene diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, va in scena alla Friends Arena di Solna: appuntamento alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre per l’ottava giornata nel gruppo F delle qualificazioni agli Europei 2020. Il pareggio ottenuto dalla Roja contro la Norvegia, facendosi rimontare nel finale, ha impedito a Robert Moreno di festeggiare con tre turni di anticipo il pass aritmetico per la fase finale; a questo punto la Spagna potrebbe anche rischiare qualcosa con questa trasferta in terra svedese, anche se i 6 punti di vantaggio sulla stessa Norvegia (terza in classifica) è un’assicurazione abbastanza certa rispetto all’obiettivo. La Svezia, reduce dalla roboante e attesa vittoria di Malta, ha comunque la certezza di giocare il playoff qualora non dovesse entrare nelle prime due squadre del girone; gli scandinavi tuttavia vogliono chiudere i conti in anticipo e prendersi la qualificazione diretta, per di più potendo ancora vincere il gruppo F. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Svezia Spagna, quali possono essere le scelte dei due CT nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SPAGNA

A Solna, Janne Anderson affronta Svezia Spagna con il 4-4-2 che ha vinto a Ta’ Qali: significa che dovremmo vedere Danielson e Granqvist a formare la coppia difensiva davanti a Olsen, con Lustig e Bengtsson schierati invece in qualità di terzini. A centrocampo la cerniera dovrebbe essere composta da Olsson e Ekdal, mentre sugli esterni ci saranno Sebastian Larsson (a destra) e Forsberg che darà una mano in regia partendo dalla sinistra. Quaison si gioca la maglia con Guidetti e Isak per affiancare Berg nel tandem offensivo; la Spagna invece agirà con il 4-3-3 nel quale Sarabia cerca spazio a destra per affiancare Rodrigo, mentre Dani Ceballos potrebbe lasciare la maglia a Gerard Moreno o addirittura Luis Alberto. Centrocampo nel quale Rodri o Thiago Alcancara potrebbero operare in regia, prendendo il posto di Fabian Ruiz con la conferma di Sergio Busquets e Saul Niguez; in difesa Sergio Ramos è confermato, Inigo Martinez può giocare al posto di Raul Albiol e Carvajal sostituire Jesus Navas, in porta dovremmo vedere De Gea con Bernat a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Roja a partire favorita nelle quote per Svezia Spagna, come ci dice l’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 che regola la sua vittoria vale infatti 1,85 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,25 volte la puntata che accompagna il segno 1 per il successo interno degli scandinavi. Il pareggio, eventualità che come sempre regola il segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,50 volte l’ammontare della vostra giocata con questo bookmaker.



