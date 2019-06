Diretta Svezia Stati Uniti/ Streaming video tv: per il 1° posto (Mondiali donne)

Svezia Stati Uniti, diretta dall’arbitro russo Anastasija Pustovojtova dallo Stade Ocean di Le Havre questa sera, giovedì 20 giugno alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. In Svezia Stati Uniti si giocheranno il primo posto nel raggruppamento due formazioni che sono considerate tra le favorite nella corsa al titolo iridato. Nella corsa al primato del girone le svedesi sono però sfavorite, con una differenza reti di +6 dopo le vittorie contro Cile e Thailandia, le stesse formazioni che le statunitensi hanno battuto ottenendo però una differenza reti di +16, soprattutto grazie ai 13 gol rifilati alle thailandesi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Svezia Stati Uniti sarà visibile in diretta tv sulla televisione satellitare, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale 202, ribattezzato in queste settimane Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA STATI UNITI FEMMINILE

Aspettando la diretta della partita, possiamo adesso analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Svezia Stati Uniti, attese presso lo Stade Ocean di Le Havre stasera, giovedì 20 giugno alle ore 21.00. Le svedesi scenderanno in campo con un 4-3-3 schierato con Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Asllani, Seger; Hurtig, Anvegard, Rolfo. Risponderanno gli USA con un 4-3-3: Naeher; Krieger, Dahlkemper, Sauerbrunn, Davidson; Brian, Ertz, Horan; Press, Lloyd, Pugh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

USA nettamente favoriti per la vittoria contro la Svezia. Quota per il segno 1 fissata a 9.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 5.25 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.27 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.00 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



