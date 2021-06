Diretta Svezia Ucraina/ Streaming video Rai: ultimo ottavo a Glasgow! (Europei 2020)

DIRETTA SVEZIA UCRAINA: L’ULTIMO OTTAVO!

Svezia Ucraina, in diretta da Hampden Park a Glasgow, si gioca alle ore 21:00 di martedì 29 giugno: va in scena finalmente l’ultimo ottavo di finale agli Europei 2020, e al termine di questa sfida conosceremo l’intero tabellone dei quarti. Sfida incerta, senza dubbio: la Svezia ha condotto il gruppo E con autorità ma ha rischiato di gettare alle ortiche il primo posto – avrebbe incrociato la Croazia – facendosi rimontare due gol dalla Polonia e trovando quello decisivo per superare la Spagna soltanto all’ultimo secondo, dunque ora un incrocio più morbido che però non può certamente fare dormire sonni tranquilli a Janne Andersson, consapevole della difficoltà delle partite ad eliminazione diretta.

L’Ucraina è stata la peggiore delle terze, qualificata solo per la migliore differenza reti nei confronti di Finlandia e Slovacchia: due sconfitte nel gruppo C, ma il successo (sofferto) sulla Macedonia del Nord e i due gol all’Olanda l’hanno salvata da un’altra eliminazione precoce. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Svezia Ucraina prenda il via, possiamo valutare in che modo le due nazionali potrebbero schierarsi sul terreno di gioco di Hampden Park, leggendo insieme le scelte dei due Commissari Tecnici e valutare le probabili formazioni di questa partita che chiuderà gli ottavi degli Europei 2020.

DIRETTA SVEZIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svezia Ucraina sarà trasmessa su Rai Uno, essendo una partita in prima serata: dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti, che potrete seguire anche in mobilità con sito o app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo chiaramente che gli abbonati alla televisione satellitare avranno la consueta alternativa del loro decoder (su Sky Sport Uno, canale 201) con diretta streaming video disponibile senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA UCRAINA

È verosimile che in Svezia Ucraina sia uno il dubbio che attanaglia Janne Andersson: una maglia da attaccante per tre, con Quaison, Kulusevski e Berg a giocarsela. Certo potrebbe rimanere fuori Isak, ma comunque da questi quattro nomi uscirà la coppia offensiva; per il resto appare tutto confermato, partendo dagli esterni di centrocampo Sebastian Larsson e Forsberg e passando per la coppia centrale formata da Ekdal e Olsson, arrivando infine a una difesa con Lindelof e Danielson a protezione di Olsen, mentre Lustig e Augustinsson saranno i due terzini. Anche Andriy Shevchenko ha le idee chiare: gioca con un 4-1-4-1 nel quale Sydorchuk è il frangiflutti davanti alla difesa, con alle spalle Zabarnyi e Matviyenko mentre i laterali bassi sono Oleksandr Karavaev e Mykolenko, e Bushchan come sempre il portiere. Davanti invece alzano la loro posizione Zinchenko e Shaparenko, che vanno a giocare come trequartisti centrali; Yarmolenko e Malinovskyi rappresentano gli esterni, con Yaremchuk che viene invece schierato da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Svezia Ucraina sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, che per l’ottavo degli Europei 2020 indicano nella nazionale scandinava la favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,40 volte la puntata, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ucraini vi farebbe guadagnare 3,20 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi il segno X per l’ipotesi del pareggio, in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.



