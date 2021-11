Diretta/ Svizzera Bulgaria streaming video tv: obiettivo goleada! (Qatar 2022)

DIRETTA SVIZZERA BULGARIA: SERVONO TRE PUNTI E TANTI GOL!

Svizzera Bulgaria, in diretta lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20.45 presso la Swissporarena di Lucerna, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Obiettivo goleada per gli elvetici, che dopo il pareggio strappato all’Olimpico contro l’Italia hanno la speranza di strappare agli azzurri il primo posto nel girone e la qualificazione diretta al Mondiale. Indietro di due gol nella differenza reti generale (ma in vantaggio in quella dello scontro diretto avendo segnato a Roma) alla Svizzera servirà una vittoria con 2 gol di scarto in più rispetto a quanto l’Italia riuscirà eventualmente a fare in Irlanda del Nord.

Per chiarire, se l’Italia dovesse vincere 0-2 a Belfast, con un 4-0 gli elvetici sarebbero direttamente a Qatar 2022. Dunque c’è da aspettarsi una sfida all’arma bianca per i padroni di casa, partita d’attacco con la Bulgaria che ha comunque poca voglia di fare semplicemente lo sparring partner, cercando di prendersi per il prestigio almeno il terzo posto nel girone. All’andata, il 25 marzo scorso, la Svizzera ha calato però il tris vincendo 1-3 in Bulgaria, ma oltre a rispettare i favori del pronostico i rossocrociati dovranno fare il massimo in termini di gol segnati.

DIRETTA SVIZZERA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Svizzera Bulgaria non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA BULGARIA

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Bulgaria, match che andrà in scena alla Swissporarena di Lucerna. Per la Svizzera, Murat Yakin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. Risponderà la Bulgaria allenata da Jasen Petrov con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Swissporarena di Lucerna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.00, mentre l’eventuale successo della Bulgaria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 23.00.

