Diretta/ Svizzera Camerun streaming video Rai 2: subito decisiva? (Qatar 2022)

DIRETTA SVIZZERA CAMERUN: PARTITA CHE PUÒ REGEALARE SORPRESE…

Svizzera Camerun, in diretta giovedì 24 novembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Al Janoub Stadium di Al Wakrah sarà una delle sfide valevoli per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Sfida che potrebbe essere già decisiva in un girone che appare estremamente competitivo, completato da Brasile e Serbia. Un passo falso potrebbe già pesare dunque moltissimo per due compagini che a livello tecnico partono comunque con buona considerazione ai nastri di partenza di questo Mondiale.

Dopo aver estromesso l’Italia la Svizzera ha vissuto un momento di crisi, risollevandosi con 3 vittorie consecutive in Nations League ma perdendo l’ultima amichevole disputata contro il Ghana. Il Camerun ha pareggiato 1-1 negli ultimi due test contro Giamaica e Panama ed è rimasto senza vittoria negli ultimi 4 match disputati. Sarà il primo confronto in assoluto tra Svizzera e Camerun, nel 2006 gli elvetici hanno affrontato una selezione africana ai Mondiali, il Togo, vincendo 2-0.

SVIZZERA CAMERUN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Camerun sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Svizzera Camerun, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SVIZZERA CAMERUN SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA CAMERUN

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Camerun, match che andrà in scena all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Per la Svizzera, Murat Yakin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler; Sow, Shaqiri, Vargas; Embolo. Risponderà il Camerun allenato da Rigobert Song con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Nouhou; Hongla, Gouet, Anguissa; Toko Ekambi, Aboubakar, Choupo Mouting.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svizzera Camerun, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Camerun, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











