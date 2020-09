Diretta Svizzera Germania/ Streaming video tv: tedeschi arrabbiati (Nations League)

Svizzera-Germania, in diretta domenica 6 settembre 2020 alle ore 20.45 presso il St. Jakob Park di Basilea, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Entrambe le squadre scendono in campo vogliose di riscatto dopo gli epiloghi amari dell’esordio nella competizione. Gli elvetici in fatti non sono riusciti a fare risultato sul campo dell’Ucraina, non è bastato il gol del momentaneo pari di Seferovic, con la squadra di Petkovic battuta dai gol di Yarmolenko e Zivchenko. Una rete di Gaya all’ultimo secondo di recupero ha invece gelato la Germania che aveva dominato per larghi tratti la sfida a Stoccarda contro la Spagna, portandosi in vantaggio grazie a una rete di Timo Werner in apertura di ripresa.

Un pari che ha rappresentato due punti gettati al vento per la formazione di Joachim Low, che ha sprecato troppe occasioni da gol e concesso agli spagnoli quegli spazi sufficienti per crescere nel finale e colpire proprio alla prima occasione utile. La Germania, già ripescata dopo la retrocessione dello scorso anno in Nations League, cerca soddisfazioni maggiori in questa competizione considerando il materiale tecnico a disposizione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Svizzera-Germania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, con Mediaset che detiene i diritti della UEFA Nations League. Il match sarà trasmesso sul digitale terrestre su Canale 20, con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. Ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet, utilizzando l’applicazione Mediaset Play oppure collegandosi sul sito mediasetplay.mediaset.it.

SVIZZERA GERMANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Svizzera-Germania, domenica 6 settembre 2020 alle ore 20.45 presso il St. Jakob Park di Basilea per la UEFA Nations League. La Svizzeta allenata dal CT Vladimir Petkovic partirà in campo schierata con un 5-4-1 con Sommer in porta, Mbabu e Zuber esterni laterali rispettivalemente sulle corsie di destra e di sinistra, mentre i tre centrali saranno Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo si muoveranno centralmente Sow e Xhaka, mentre Embolo sarà l’esterno laterale di destra e Vargas l’esterno laterale di sinistra, mentre Seferovic sarà confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà con un 3-4-2-1 la Germania allenata da Joachim Low con Trapp tra i pali e Rudiger, Emre Can e Sule schierati titolari nella difesa a tre. Kroos e Gundogan saranno i centrali di centrocampo, mentre Kehrer sarà l’esterno laterale di destra e Gosens l’esterno laterale di sinistra. Draxler si muoverà da trequartista con Sané e Werner che faranno coppia sul fronte offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per il match dell’agenzia Snai. Per quanto riguarda la vittoria della Svizzera, viene quotata 4.30, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.45. Scende a 1.80 la quota per l’eventuale affermazione della Germania. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.80.



