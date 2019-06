Diretta Svizzera Inghilterra/ Streaming video e tv: finale 3° posto Nations League

Svizzera Inghilterra, in diretta dallo stadio D. Afonso Henriques di Guimaraes (Portogallo), si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 giugno 2019, come finale per il terzo posto della UEFA Nations League 2019, prima edizione di questa nuova competizione europea per Nazionali. Come ogni finale per il terzo posto, porta con sé una certa amarezza, perché si affrontano le due squadre che soli pochi giorni fa hanno perso le due semifinali. La Svizzera è stata abbattuta dalla tripletta di Cristiano Ronaldo che ha mandato in finale i padroni di casa del Portogallo, mentre l’Inghilterra ha ceduto nei tempi supplementari all’Olanda e di conseguenza si ritrova in una finale terzo posto ad un solo anno di distanza da quella dei Mondiali 2018. Chi saprà trovare più motivazioni potrebbe avere la meglio: Svizzera Inghilterra promuoverà quale squadra sul terzo gradino del podio della Nations League?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Svizzera Inghilterra in diretta tv sarà visibile oggi pomeriggio in chiaro per tutti su Italia 1, naturalmente tasto numero 6 del telecomando. Questo inoltre significa che la finale terzo posto della UEFA Nations League 2019 sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA INGHILTERRA

Le probabili formazioni di Svizzera Inghilterra vedranno probabilmente in campo chi ha giocato meno in semifinale, come da tradizione per una finale terzo posto. Questa esigenza potrebbe essere particolarmente importante per l’Inghilterra, che ha giocato la sua semifinale un giorno dopo, andando pure ai tempi supplementari. Dunque vero e proprio turnover per l’Inghilterra, mentre per la Svizzera saranno più libere le scelte di Vladimir Petkovic, che in semifinale ci aveva proposto un 3-5-2 con il milanista Rodriguez e l’atalantino Freuler titolari e un tandem d’attacco Seferovic-Shaqiri. Gareth Southgate invece potrebbe proporre novità più ampie sugli interpreti del suo 4-3-3, ad esempio è possibile il turnover sia sulle fasce sia in mediana, con Alexander-Arnold, Rose e Dier nomi ben quotati per trovare posto dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Svizzera Inghilterra, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Partono favoriti gli inglesi e di conseguenza il segno 2 per la vittoria formalmente esterna dell’Inghilterra è quotato a 2,05. Si sale invece a quota 3,55 in caso di successo della Svizzera (naturalmente segno 1), infine il pareggio varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi avesse puntato sul segno X.



