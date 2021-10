DIRETTA/ Svizzera Irlanda del Nord video streaming tv: ecco la storia della partita

DIRETTA SVIZZERA IRLANDA DEL NORD: STORICO

Prima di dare spazio alla diretta di Svizzera Irlanda del Nord, ci pare doveroso ora spendere due parole anche sullo storico che unisce le due nazionali, in campo oggi per il girone C delle qualificazioni ai mondiali 2022. I dati utili non sono pochi: dal 1964 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 7 occasioni, tra amichevoli e tornei di qualificazioni alle competizioni iridate. Nel complesso emergono ben 3 pareggi per tale scontro diretto e due successi per parte.

DIRETTA/ Andorra Inghilterra video streaming: l'arbitro è Kateryna Monzul

Va poi detto che naturalmente l’ultimo testa a testa tra Svizzera e Irlanda del Nord è recente e risale allo scorso settembre, quando si sfidarono sempre per le qualificazioni ai mondiali del 2022 (prima comunque il riferimento era del 2017). Pochi mesi fa pure ricordiamo il pareggio per 0-0 occorso a Windsor Park. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Italia Islanda Under 19 (risultato finale 3-0) video: tris azzurrino!

DIRETTA SVIZZERA IRLANDA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Irlanda del Nord sarà affidata a Canale 20: si parla di un canale Mediaset, e dunque la visione della partita sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre, appunto al numero 20. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla seconda semifinale di Nations League grazie al servizio di diretta streaming video: tutti coloro che ne avessero bisogno potranno collegarsi, senza costi aggiuntivi, al sito Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY

Probabili formazioni Italia Belgio/ Diretta tv, quanto turnover a centrocampo?

SVIZZERA IRLANDA DEL NORD: SFIDA DECISIVA?

Svizzera Irlanda del Nord, in diretta sabato 9 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo Stade de Geneve di Ginevra sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Sfida che potrebbe essere potenzialmente già decisiva: la Svizzera è indietro di 6 punti rispetto all’Italia capolista nel girone, ma con due partite in meno disputate e vincendo sempre nel suo cammino potrebbe arrivare a pari punti allo scontro diretto di Roma. Ma al tempo stesso deve evitare un passo falso in questo match che potrebbe costargli anche il secondo posto in classifica.

L’Irlanda del Nord infatti a parità di partite giocate con gli elvetici, quattro, ha solo 3 punti in meno ed espugnando Ginevra avrebbe la chance di puntare al secondo posto e giocarsi la qualificazione a Qatar 2022. parsa subito in salita dopo la sconfitta all’esordio in casa dell’Italia. Il match d’andata a Windsor Park si è chiuso sullo 0-0, così come l’ultimo precedente in Svizzera datato 12 novembre 2017. Gli elvetici non battono i nordirlandesi in casa addirittura dal 14 novembre del 1964.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA IRLANDA DEL NORD

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Irlanda del Nord, match che andrà in scena allo Stade de Geneve di Ginevra. Per la Svizzera, Murat Yakin schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, F. Frei, Zakaria; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Risponderà il Portogallo allenato da Ian Baraclough con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Peacock-Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Lewis; Smith, McCann, S. Davis, Thompson; Washington, Lavery.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade de Geneve, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.80, mentre l’eventuale successo dell’Irlanda del Nord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA