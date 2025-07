Diretta Svizzera Islanda donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli Europei 2025.

DIRETTA SVIZZERA ISLANDA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Svizzera Islanda donne sta per farci compagnia, per la terza edizione consecutiva la nazionale rossocrociata partecipa alla fase finale degli Europei e va ancora alla ricerca del primo superamento del girone. C’è un precedente con l’Islanda, che risale al 2017: eravamo a Doetinchem, in Olanda, e si trattava anche in quel caso della seconda giornata del primo gruppo, con entrambe le nazionali sconfitte all’esordio per 1-0 (la Svizzera dell’Austria, l’Islanda dalla Francia), dunque con la necessità di vincere per restare in vita esattamente come accade questa sera.

Al vantaggio scandinavo con Fanndis Fridriksdottir, la Svizzera aveva risposto con Lara Dickenmann e Ramona Bachmann: Islanda eliminata, rossocrociate che si erano giocate tutto con la Francia ma avevano pareggiato 1-1, mentre l’Austria battendo l’Islanda si era presa il primo posto nel girone.

Come abbiamo detto la situazione di oggi è davvero molto simile per non dire identica, e allora vedremo cosa succederà al Wankdorf il cui pubblico naturalmente spingerà tanto per la nazionale di casa, noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano le protagoniste della partita perché davvero la diretta Svizzera Islanda donne sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SVIZZERA ISLANDA DONNE: PER EVITARE L’ELIMINAZIONE!

Ci prepariamo alla diretta Svizzera Islanda donne che si gioca al Wankdorf di Berna, alle ore 21:00 di domenica 6 luglio: nella seconda giornata del girone A agli Europei donne 2025 questa partita rappresenta già uno spareggio per evitare l’eliminazione, perché abbiamo in campo le due nazionali sconfitte all’esordio.

La Svizzera infatti non è riuscita a confermare il vantaggio che aveva ottenuto poco dopo la metà del primo tempo: è stata rimontata e battuta dalla Norvegia, ma se non altro ha giocato quella che era la sfida più complicata del girone e dunque adesso ha speranza di fare 6 punti e garantirsi la qualificazione ai quarti.

L’Islanda invece ha deluso: la sconfitta subita dalla Finlandia rischia seriamente di essere determinante, era una partita da vincere e che invece è stata persa, ora per l’Islanda si tratta di andare oltre le aspettative e ciò significa intanto vincere stasera.

Ci riuscirà nella diretta Svizzera Islanda donne? È quello che scopriremo insieme seguendo la partita, al momento manca ancora tempo al calcio d’inizio e quindi possiamo fare qualche rapida incursione nelle potenziali scelte da parte dei due CT per Berna, studiando insieme quelle che sono le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA SVIZZERA ISLANDA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta non si potrà seguire la diretta Svizzera Islanda donne, ma il match sarà fornito dal portale Uefa.tv e dunque in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ISLANDA DONNE

Nella diretta Svizzera Islanda donne Pia Sundhage potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla prima gara del girone, a centrocampo l’ammonizione di Vallotto potrebbe mandare in campo Lehmann o Crngorcevic come mezzala offensiva, l’ex Barcellona può anche giocare davanti al posto di Xhemaili affiancando Reuteler. Difesa a cinque davanti a Peng con Calligaris, Stierli e Maritz centrali mentre Beney e Riesen (in gol contro la Norvegia) sulle corsie laterali; a centrocampo comanda il capitano Walti, Ivelj può essere confermata su uno dei due interni.

Da valutare anche l’Islanda di Thorsteinn Halldorsson, che sarà in campo con il 4-3-3: Viggosdottir infortunata può lasciare spazio a Heidarsdottir che con Ingibjorg Sigursdottir proteggerebbe il portiere Runarsdottir, sulle corsie laterali giocano le due Arnadottir (Gudny a destra, Gudrun a sinistra), a centrocampo invece mancherà Antonsdottir, espulsa contro la Norvegia, e dunque spazio a Heidarsdottir che completerà il reparto con Johannsdottir e Vilhjalmsdottir, per quanto riguarda il tridente offensivo avremo Jessen da prima punta con Hlin Eiriksdtottir e Sveindis Jonsdottir a giostrare sugli esterni.

PRONOSTICO E QUOTE SVIZZERA ISLANDA DONNE

Per quanto riguarda le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Svizzera Islanda donne possiamo dire che la nazionale di casa è favorita, lo vediamo dal valore pari a 2,05 volte la posta in palio sul segno 1 che è più basso rispetto al 3,40 che accompagna il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria dell’Islanda. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, questo bookmaker vi permetterebbe una vincita che corrisponde a 3,45 volte quella che sarà stata la somma messa sul piatto.