DIRETTA/ Svizzera Italia donne video streaming Rai: le parole di Milena Bertolini

DIRETTA SVIZZERA ITALIA FEMMINILE: PARLA BERTOLINI

Cresce l’attesa per la diretta di Svizzera Italia donne, facciamo adesso un passo indietro alla netta vittoria per 7-0 ottenuta venerdì sera a Parma contro la Lituania. Una partita che il commissario tecnico Milena Bertolini aveva commentato con queste parole: “Le ragazze sono state molto brave, abbiamo iniziato la partita benissimo, poi forse ci siamo illuse che fosse tutto troppo facile, ma sono contenta perché nella ripresa ho rivisto l’atteggiamento con cui siamo scese in campo – si può leggere sul sito ufficiale FIGC -. Abbiamo giocato con la giusta cattiveria agonistica anche se a volte ci siamo specchiate troppo nel nostro gioco”.

Bertolini aveva poi naturalmente rivolto già lo sguardo alla fondamentale partita di oggi: “Il risultato della Svizzera (che venerdì ha pareggiato in Romania, ndR) è importante, ma martedì (oggi, ndR) siamo consapevoli di avere comunque un solo risultato a disposizione: sappiamo l’importanza di questa sfida, vogliamo vincere per noi stesse e per tutto il movimento”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SVIZZERA ITALIA FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Italia femminile sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, sarà dunque visibile sulla televisione di stato in chiaro per tutti (anche tramite Rai Play sito o app) ma rimane valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports. In questo caso la visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

SVIZZERA ITALIA FEMMINILE: AZZURRE FAVORITE!

Svizzera Italia, in diretta martedì 12 aprile 2022 alle ore 17.45 presso la Stockhorn Arena di Thun, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai campionati Mondiali femminili di calcio del 2023. E’ il momento della verità per le azzurre, che nella precedente sfida hanno compiuto il loro dovere vincendo in goleada contro la Lituania, 7-0, e avvicinandosi alla vetta del girone visto il pari delle elvetiche in Romania.

Con un pareggio però la Svizzera si metterebbe comunque in pole position per la qualificazione diretta al Mondiale, avendo vinto all’andata lo scontro diretto in Italia. Il pari con la Romania pone però le elvetiche a rischio sorpasso contro un’Italia apparsa brillante nel match con le lituane. Il 26 novembre scorso la Svizzera ha vinto 1-2 a Palermo contro le azzurre, ultima vittoria dell’Italia il 3-1 in amichevole del 29 maggio 2019, anche se in Svizzera le azzurre non si impongono dal 2-4 del 27 ottobre 2010.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA FEMMINILE

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Italia femminile, match che andrà in scena alla Stockhorn Arena di Thun. Per la Svizzera, Nils Nielsen schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thalmann; Maritz, Calligaris, Stierli, Aigbogun: Walti, Sow; Crnogorcevic, Xhemail, Lehmann; Folmli. Risponderà l’Italia allenata da Milena Bertolini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svizzera Italia femminile ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

