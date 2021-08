Diretta/ Svizzera Italia Under 17, streaming video e tv. Secondo round

Svizzera Italia Under 17, in diretta venerdì 13 agosto 2021 alle ore 11.30 presso il Campo ai Saleggi di Losone, nel Canton Ticino, sarà la seconda sfida amichevole nel giro di tre giorni tra le due selezioni. Italia e Svizzera Under 17 si sono infatti già affrontate mercoledì scorso al campo “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, con gli azzurrini che si sono imposti con un rotondo 3-0, firmato dalle reti di Carboni, Di Maggio e Bolzan. Sicuramente un esordio convincente per Bernardo Corradi come nuovo selezionatore dell’Under 17, il tecnico ha fatto ruotare gli elementi a sua disposizione tra i convocati ma va sottolineato come l’approccio dell’Italia sia stato convincente sin da subito, con il primo tempo chiusosi già con un doppio vantaggio. Vedremo se questo secondo match servirà per dare più spazio a chi ha giocato meno nel match di Lecco e soprattutto se gli elvetici riusciranno a trovare contromisure diverse rispetto alla difficile giornata di mercoledì, in cui sono stati per larghi tratti in balia del gioco degli azzurrini.

DIRETTA SVIZZERA ITALIA UNDER 17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Svizzera Italia Under 17, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA UNDER 17

Come riferimento per le probabili formazioni del match tra Svizzera e Italia Under 17 possono essere presi gli undici titolari della sfida di mercoledì scorso. Per il Ct elvetico Vogel squadra schierata con il 4-4-2: Spagnoli; Hostettler, Sylaj, Henchoz, Salihu; Mouta, Salihi, Selimi, Beney; Hofmann, Krasniqi. Bernardo Corradi risponderà con un 4-3-3; Calligaris; Parlato, Calixte, Chiarodia, Saiani; Di Maggio, Lipani, Onofrietti; Troise; Carboni, Marconi. Essendo però una partita disputata a meno di 48 ore dal precedente scontro, è probabile che i Ct cambino le carte in tavola, è bene dunque ricordare l’elenco completo dei convocati a disposizione di Corradi. Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Paolo Raimondi (Inter). Difensori: Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Anicet Grieco (Inter), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino). Centrocampisti: Bruno Kevin (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Tommaso Ricordi (Inter), Antonio Troise (Lazio). Attaccanti: Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma), Alessio Vacca (Juventus).

