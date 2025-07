Diretta Svizzera Norvegia donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli Europei 2025.

DIRETTA SVIZZERA NORVEGIA DONNE: MATCH DI CARTELLO!

Bella serata con la diretta Svizzera Norvegia donne, che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 luglio nel prestigioso St. Jakob Park di Basilea: teatro di lusso per l’esordio della nazionale di casa agli Europei 2025 di calcio femminile, anche se forse la Svizzera non parte con grandi possibilità di quarti di finale.

Stiamo parlando di una nazionale che nel corso degli anni ha sicuramente visto crescere il proprio movimento femminile, ma tre anni fa agli Europei aveva ottenuto un solo punto pareggiando contro il Portogallo, e perdendo contro Svezia e Olanda in un girone di ferro. Forse in questa edizione le possibilità sono maggiori visto il gruppo.

La sensazione è che le rossocrociate se la giocheranno con l’Islanda per il secondo posto, la Norvegia appare ancora superiore pur se leggermente in flessione; vedremo allora cosa succederà nella diretta Svizzera Norvegia donne che tra poco arriverà a farci compagnia.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo anche fare qualche considerazione sulle giocatrici che vedremo in campo a Basilea, con una rapida lettura delle probabili formazioni di questa partita agli Europei 2025 di calcio femminile.

COME SEGUIRE LA DIRETTA SVIZZERA NORVEGIA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Svizzera Norvegia donne non ci sarà un appuntamento in tv, eventualmente il match sarà fruibile in diretta streaming video sul portale Uefa,tv, quello ufficiale della federazione.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA NORVEGIA DONNE

Studiando meglio la diretta Svizzera Norvegia donne, con le possibili scelte di campo, parliamo di una nazionale rossocrociata nella quale spiccano tre giocatrici: Viola Calligaris, difensore, e la ben famosa Alisha Lehmann hanno appena festeggiato scudetto e Coppa Italia con la Juventus, e hanno strappato il tricolore dalle maglie della Roma dove gioca Alayah Pilgrim. Da tenere d’occhio la diciottenne Sydney Schertenleib che si è già fatta notare nel Barcellona, poi le veterane Ana-Maria Crnogorcevic (ex blaugrana) e Lia Walti così come, in difesa, Noelle Maritz che gioca nell’Aston Villa.

Nella Norvegia donne il portiere è Cecilie Fiskerstrand della Fiorentina, poi tante campionesse come Ingrid Engen e Caroline Graham Hansen che hanno vinto tutto (a più riprese) con il già citato Barcellona, ma anche e soprattutto la sensazionale Ada Hegerberg (Lione) che ha deciso di tornare a vestire la maglia della nazionale, dalla quale si era allontanata a causa di qualche polemica. Lei e Hansen sono le due giocatrici determinanti, ma in difesa spicca la presenza di Maren Mjelde (Everton), 35 anni e 179 presenze con la Norvegia. Staremo a vedere poi chi giocherà…

PRONOSTICO E QUOTE SVIZZERA NORVEGIA DONNE

Per quanto riguarda le quote previste dalla Snai sulla diretta Svizzera Norvegia donne, la nazionale scandinava parte favorita avendo un valore pari a 1,95 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria; con il segno 1 per il successo delle padrone di casa andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la somma messa sul piatto, arriviamo invece a 3,35 volte la posta in palio con il segno X, sul quale puntare qualora crediate che questa partita terminerà in parità.